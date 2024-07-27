Netanyahu'dan Golan Tepeleri'ndeki Saldırıya Yanıt

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Sert Açıklamalar

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde meydana gelen ve 10 can kaybı ile sonuçlanan roket saldırısının ardından, Başbakan Binyamin Netanyahu önemli açıklamalarda bulundu. Saldırıyı gerçekleştiren taraf olarak Lübnan Hizbullahı'nı gösteren Netanyahu, bunun bedelini ödeyeceklerini belirtti.

10 Ölü, 24 Yaralı

Mecdel Şems beldesine düzenlenen akın sonrasında, 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 24 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralılardan 6'sının durumun ağır olduğu kaydedildi. İsrail Ordu Sözcüsü, bu saldırının Hizbullah tarafından gerçekleştirildiğini vurguladı.

Hizbullah'dan Yalanlama

Öte yandan, Lübnan Hizbullahı ise bu saldırı ile ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını ve iddiaları kesin bir dille reddettiğini açıkladı. Netanyahu, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı asla unutmayacak ve Hizbullah ağır bir bedel ödeyecek," dedi.