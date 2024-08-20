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Netanyahu'dan Philadelphi Koridoru'nda Çekilmeme Vurgusu

Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeyeceklerini yineleyerek ateşkes müzakerelerine engel olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 16:21
Netanyahu'dan Philadelphi Koridoru'nda Çekilmeme Vurgusu

Netanyahu, Gazze ve Philadelphi Koridoru'ndan Çekilmeyeceklerini Açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ni ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeyeceklerini yineledi. Bu açıklama, İsrail ile Hamas arasında devam eden dolaylı müzakerelerde tartışmalara neden oldu.

Görüşmelerdeki Tıkanıklık

Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esir ailelerinin temsilcileriyle yaptığı görüşmede, bu koridorların askeri ve siyasi açıdan stratejik öneme sahip olduğunu savundu. Buna karşın, Mısırlı yetkililer ve Filistinliler, İsrail'in bu bölgelerden tamamen çekilmesi gerektiğini savunuyor.

Hamas ile Müzakereler ve Kamuoyundaki Tartışmalar

Kahire'deki müzakerelerde, İsrailli heyetin anlaşmaya varamadan geri döndüğü belirtildi. Ayrıca, Gazze'deki ateşkes ve esir takası sürecinin Netanyahu'nun tutumuyla geciktirildiği yönünde kamuoyunda endişeler var.

Ateşkes Taslağındaki Farklar

27 Mayıs'ta ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanan ateşkes taslağının Netanyahu'nun önerisinden farklı olduğu iddiaları gündeme geldi. Netanyahu'nun, yeni şartlar eklemek istemesi de müzakerelerin zora girmesine yol açtı.

Zvika Mor'un Açıklamaları

Görüşmeden sonra ulusal bir radyo kanalında konuşan Zvika Mor, Gazze'de esir olan oğlu için Netanyahu'nun Hamas ile yapılan anlaşmalara inanmadığını ifade etti. Mor, Netanyahu'nun tutumunun anlaşma sürecinde bir engel teşkil ettiğine vurgu yaptı.

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