Netanyahu'dan Ürdün Sınırında Duvar Projesi

İsrail’in Ürdün Sınırında Duvar Projesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ürdün sınırında silah ve insan kaçakçılığını önlemek amacıyla yeni bir duvar inşa etmeyi düşündüğünü duyurdu. Bu açıklama, 8 Eylül tarihinde Kral Hüseyin Sınır Kapısı'ndaki incelemeleri sırasında yapıldı.

Güvenlik İhtiyaçları

Netanyahu, burada yaptığı açıklamada, "Çok yönlü bir çatışmanın ortasındayız ve bu nedenle doğu sınırımızın güvenliğini artırmamız büyük önem taşıyor. Bu bölge barış sınırıdır ve güvenliğini sağlamak için Ürdün ile iş birliği yapıyoruz." dedi.

Kaçakçılıkla Mücadele

Başbakan, Ürdün üzerinden işgal altındaki Batı Şeria ve İsrail şehirlerine yönelik artan silah ve insan kaçakçılığının durdurulması amacıyla tüm taraflarla iş birliği yaptıklarını vurguladı. "Kaçakçılık girişimlerine karşı sağlam bir duvar inşa etmek için komşularımızla koordineli çalışacağız." diye ekledi.

Tarihi Anlaşmalar ve İddialar

İsrail ile Ürdün, 1994 yılında "Vadi Araba Anlaşması" adı altında bir barış anlaşması imzalamıştı. Ayrıca, İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, 13 Ağustos’ta İran Devrim Muhafızları'nın Ürdün üzerinden Batı Şeria'ya silah ve para kaçırdığı iddialarını gündeme getirerek bu duvarın hızla inşa edilmesi gerektiğini savunmuştu.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ise bu iddialara karşı net bir yanıt vererek, "Ürdün'ü hedef alan israilli yetkililerin yalanları, bölgenin karışıklıklarından ve İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarından kaynaklanan gerçekleri gizleyemez." şeklinde konuştu.