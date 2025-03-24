Netanyahu, Esirleri Kaderine Terk Etmekle Suçlandı, Protestolar Büyüyor

Protestolar Ülke Genelinde Yükseliyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davasında ifade vermek üzere geldiği mahkeme salonunda İsrailli esirleri kaderine terk etmekle suçlanarak protesto edildi. Mahkeme çıktığında, Netanyahu'nun karşılaştığı bu toplumsal tepki, giderek artan kitlesel protestolarla destekleniyor.

Asaf Agmon'un Sert Sözleri

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, protesto sırasında, emekli Tuğgeneral Asaf Agmon, Netanyahu'dan evlatları Gazze'de tutulan esirlerle geçen dayanışma rozetini çıkarmasını talep etti. Agmon, duruşmanın ara verildiği esnada Netanyahu'ya yüksek sesle hitap ederek, "Yakasına esir rozeti takan Başbakan, esirleri kaderine terk ediyor. Yakana taktığın rozeti çıkar!" dedi.

Agmon, Netanyahu’nun sarı rozetin simgesini taktıkça, mezardaki torununun kemiklerinin sızladığını ifade etti. Önemli bir detay olarak, haberde Netanyahu'nun Agmon'un sözlerine yanıt vermediği belirtildi.

Esir Yakınları ve Muhalefet Tepkili

İsrail'de esir yakınları ve muhalefet, Netanyahu’yu Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını bozmakla ve ikinci aşama müzakerelerini geciktirmekle suçluyor. Bu muhalefet, toplumda büyük bir huzursuzluk yaratırken, Netanyahu'nun hükümeti karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

Yolsuzluk Davalarının Arka Planı

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019 tarihinde Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti. Netanyahu, görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçti ve ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görüldü.

2024 yılının 10 Aralık tarihinde Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde ifade vermesi beklenen Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosyası olarak bilinen üç ayrı yolsuzluk davası çerçevesinde rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla hesap vermek durumunda.