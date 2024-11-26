DOLAR
34,64 -0,24%
EURO
36,37 -0,11%
ALTIN
2.928,62 -0,34%
BITCOIN
3.171.963,35 3,27%

Netanyahu, Fransa ile UCM Kararını Görüştü

İsrail Başbakanı Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile UCM'nin tutuklama kararını görüşmek üzere telefonla iletişim kurdu.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 22:27
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 22:27
Netanyahu, Fransa ile UCM Kararını Görüştü

Netanyahu ve Macron Görüşmesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında çıkarılan tutuklama emrinin Fransa tarafından uygulanmaması için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

UCM'nin Tutuklama Kararı

RMC radyosunun haberine göre, Netanyahu ve Macron, UCM'nin İsrail Başbakanı hakkında çıkan tutuklama emri üzerine geçen hafta bir görüşme gerçekleştirdi. Netanyahu, görüşme sırasında öfkesini dile getirirken, Fransa'dan mahkemenin kararını uygulamamasını istedi.

Macron'un Yanıtı

Görüşmenin ardından resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, RMC'nin edindiği bilgilere göre, Macron'un Netanyahu’ya Fransa'nın uluslararası hukuku uygulayacağını belirttiği ve mahkeme kararlarının devlet başkanlarına dokunulmazlık tanıyabileceği yönünde bir ifade kullandığı bildirildi.

Tutuklama Emri Detayı

UCM, 21 Kasım'da Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Fransa Başbakanı Michel Barnier, Meclis'te yaptığı açıklamada, uluslararası hukuk kapsamında Fransa'nın kendisine düşen yükümlülükleri uygulayacağını vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat'ta Korkutan Yangın: İki Katlı Ev Hasar Gördü
2
Tokat'ta Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı
3
İsrail'in Gazze'deki Bombardmanı: 7 Filistinli Hayatını Kaybetti
4
İsrail Kabinesi Lübnan'da Ateşkesi Onayladı
5
Bakan Güler, Disiplin İhlalleri ve Askeri Hastaneler Hakkında Açıklamalarda Bulundu
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital Hareket İslam'ı Hedef Alıyor
7
Doğu Anadolu'nun Güneydoğusunda Kuvvetli Kar Uyarısı

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor