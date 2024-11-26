Netanyahu, Fransa ile UCM Kararını Görüştü

Netanyahu ve Macron Görüşmesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında çıkarılan tutuklama emrinin Fransa tarafından uygulanmaması için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

UCM'nin Tutuklama Kararı

RMC radyosunun haberine göre, Netanyahu ve Macron, UCM'nin İsrail Başbakanı hakkında çıkan tutuklama emri üzerine geçen hafta bir görüşme gerçekleştirdi. Netanyahu, görüşme sırasında öfkesini dile getirirken, Fransa'dan mahkemenin kararını uygulamamasını istedi.

Macron'un Yanıtı

Görüşmenin ardından resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, RMC'nin edindiği bilgilere göre, Macron'un Netanyahu’ya Fransa'nın uluslararası hukuku uygulayacağını belirttiği ve mahkeme kararlarının devlet başkanlarına dokunulmazlık tanıyabileceği yönünde bir ifade kullandığı bildirildi.

Tutuklama Emri Detayı

UCM, 21 Kasım'da Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Fransa Başbakanı Michel Barnier, Meclis'te yaptığı açıklamada, uluslararası hukuk kapsamında Fransa'nın kendisine düşen yükümlülükleri uygulayacağını vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.