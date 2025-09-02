DOLAR
Netanyahu: 'Gazze'de başlayan Gazze'de bitmeli' — İşgal ve saldırılarda belirleyici aşama

Netanyahu, Gazze operasyonunun 'belirleyici bir aşamaya' girdiğini belirterek 'Gazze'de başlayan Gazze'de bitmeli' dedi; İsrail'in işgal ve saldırıları sürüyor.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 21:46
Başbakanın askerlerine yönelik video mesajı ve operasyon değerlendirmesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze kentini işgal adımı ve 7 Ekim 2023'ten beri bölgeye yönelik saldırılarla ilgili yayımladığı video mesajda, operasyonun 'belirleyici bir aşamaya' girdiğini söyledi.

Netanyahu, mesajında 'Gazze'de başlayan Gazze'de bitmeli' ifadelerini kullandı ve Hamas'ı kesin bir şekilde yenmek için çalıştıklarını, bu süreçte ise İran eksenini kırarak birlikte 'harikalar' başardıklarını öne sürdü.

Başbakan, İsrail saldırılarının Gazze'nin ötesine de uzandığını belirterek Hizbullah'ı (Lübnan), Esed rejimi'ni (Suriye) ve İran'ı hedef aldıklarını söyledi ve tüm 'varoluşsal tehditleri etkisiz hale getirdiklerini' iddia etti.

İsrail, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırılar düzenliyor; insani yardım ablukasının Filistinlileri kıtlıkla karşı karşıya bıraktığı belirtiliyor. 8 Ağustos tarihinde Gazze kentini işgal kararı alındı.

İsrail ordusu, 29 Ağustos'ta Gazze kentini 'tehlikeli çatışma bölgesi' ilan etti ve işgal girişimi çerçevesinde kentin dış mahallelerine yoğun hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Uluslararası toplum ve İsrail kamuoyundan gelen tepkilere rağmen, Başbakan Netanyahu'nun Gazze'ye saldırıları sona erdirecek bir anlaşmaya yanaşmadığı bildiriliyor.

