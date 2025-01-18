Netanyahu: Gazze'deki Ateşkes Geçici, Savaş Yeniden Başlayabilir

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'deki ateşkesin geçici olduğunu ve savaşa dönme hakkı tanındığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.01.2025 23:26
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 23:26
Netanyahu: Gazze'deki Ateşkes Geçici, Savaş Yeniden Başlayabilir

Netanyahu'dan Çarpıcı Açıklamalar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze ateşkesinin "geçici olduğunu" savunarak, Amerika Birleşik Devletleri'nde seçilen başkan Donald Trump'ın İsrail'e karşı saldırıları tekrar başlatma hakkı verdiğini öne sürdü.

Yeni Anlaşma ve Savaşın Yeniden Başlaması

Netanyahu, yarından itibaren yürürlüğe girecek olan Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasına dair açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Joe Biden ve Trump'dan, savaşı yeniden başlatma konusunda bazı garantiler aldığını iddia etti. Netanyahu, "Eğer savaşa dönmek zorunda kalırsak, bunu yeni yollarla ve büyük bir güçle yapacağız" şeklinde konuştu. Ayrıca, Trump’ın İsrail hükümetine silah tedarikindeki kısıtlamaları kaldırma kararını takdir ettiğini belirtti.

İsrail’in Stratejik Konumu

Netanyahu, İsrail'in Lübnan, Suriye, Irak, Yemen ve İran üzerindeki saldırılarına değinerek, Orta Doğu'daki güç dengelerini değiştirdiklerini anlattı.

Philadelphi Koridoru ve Esir Takas Anlaşması

Esirlerin serbest bırakılması konusunda öne çıktıklarını ifade eden Netanyahu, anlaşmada serbest bırakılacak İsrailli esirlerin sayısını iki katına çıkardıklarını iddia etti. Anlaşma gereği, İsrail’in 50. günde tamamen çekilmesi gereken Philadelphi Koridoru'ndaki varlıklarını artırmayı planladıklarını söyledi. Netanyahu, "İsrail buradaki güçlerini azaltmayacak, bilakis artıracak. Philadelphi Koridoru'nda ve tampon bölgede varlığımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Askeri Güç ve Savaşın Maliyeti

Netanyahu, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki asker sayısını artıracağını açıklayarak, aynı anda birçok bölgeye saldırmanın maliyetinin yüksek olduğunu kabul etti. Son olarak, bütün İsraillilerin savaşa destek verdiğini belirterek, "Savaşın henüz bitmediğini söylemek isterim" ifadelerini kullandı.

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