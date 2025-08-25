DOLAR
40,99 -0,06%
EURO
47,58 -0,23%
ALTIN
4.435,52 -0,03%
BITCOIN
4.490.715,9 0,1%

Netanyahu: Nasır Hastanesi Saldırısı 'Trajik Kaza'

Netanyahu, Nasır Hastanesine düzenlenen saldırının 'trajik kaza' olduğunu savundu; İsrail ordusu soruşturma başlattı, saldırıda 20 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 22:42
Netanyahu: Nasır Hastanesi Saldırısı 'Trajik Kaza'

Netanyahu: Nasır Hastanesi Saldırısı 'Trajik Kaza'

Başbakanlık, Netanyahu'nun saldırıdan üzgün olduğunu açıkladı; İsrail ordusu soruşturma başlattı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırıyı 'trajik kaza' olarak nitelendirdi. Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun saldırıdan ötürü üzgün olduğunu bildirdi.

Açıklamada, İsrail ordusunun konuyla ilgili kapsamlı soruşturma yürüttüğü savunuldu.

Netanyahu'nun bu sözleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de gazeteciler ve ilk yardım görevlilerini hedef aldığı saldırıya ilişkin 'Bundan memnun değilim. Aynı zamanda bunları görmek de istemiyorum. Bu kabusa bir son vermeliyiz.' ifadelerinin ardından geldi.

Saldırının ayrıntıları

İsrail ordusu, sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne üst üste iki saldırı düzenlemişti. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken ikinci saldırı Mısır televizyonunun canlı yayınına yansıdı.

Kayıtlarda, ordunun ilk saldırıda ölen ve yaralananları tahliyeye çalışan sivil arama kurtarma ekibini ve görüntü almaya çalışan gazetecileri hedef aldığı görülmüştü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı olmak üzere 20 Filistinli'nin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail ordusu, bugüne kadar 246 gazeteciyi öldürdüğü iddiasıyla anılırken, yaptığı yazılı açıklamada 'gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını' savunarak olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana Ceyhan'da Park Halindeki Otomobile Saldırı Güvenlik Kamerasında
2
Gündem Özeti — 26 Ağustos 2025: Kurtulmuş Afyonkarahisar'da, Fidan İrlanda'da, Fenerbahçe Lizbon'da
3
Kartal'da Konvoyda Havaya Ateş ve Drift: 4 Kişi Yakalandı
4
Sivas'ta Kamyonet ve Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
5
Paris'te Gazze'deki Soykırımın Durdurulması İçin Gösteri Düzenlendi
6
Edirne'de Kağıt Toplama Aracına Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu