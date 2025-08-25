Netanyahu: Nasır Hastanesi Saldırısı 'Trajik Kaza'

Başbakanlık, Netanyahu'nun saldırıdan üzgün olduğunu açıkladı; İsrail ordusu soruşturma başlattı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırıyı 'trajik kaza' olarak nitelendirdi. Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun saldırıdan ötürü üzgün olduğunu bildirdi.

Açıklamada, İsrail ordusunun konuyla ilgili kapsamlı soruşturma yürüttüğü savunuldu.

Netanyahu'nun bu sözleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de gazeteciler ve ilk yardım görevlilerini hedef aldığı saldırıya ilişkin 'Bundan memnun değilim. Aynı zamanda bunları görmek de istemiyorum. Bu kabusa bir son vermeliyiz.' ifadelerinin ardından geldi.

Saldırının ayrıntıları

İsrail ordusu, sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne üst üste iki saldırı düzenlemişti. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken ikinci saldırı Mısır televizyonunun canlı yayınına yansıdı.

Kayıtlarda, ordunun ilk saldırıda ölen ve yaralananları tahliyeye çalışan sivil arama kurtarma ekibini ve görüntü almaya çalışan gazetecileri hedef aldığı görülmüştü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı olmak üzere 20 Filistinli'nin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail ordusu, bugüne kadar 246 gazeteciyi öldürdüğü iddiasıyla anılırken, yaptığı yazılı açıklamada 'gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını' savunarak olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.