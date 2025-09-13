Netanyahu'nun Katar Saldırısı Müzakereleri Sabote Etti İddiası: Esir Yakınları Tel Aviv'de

Gazze'deki esir yakınları, Katar'daki Hamas müzakere heyetine yapılan saldırıyı Netanyahu'nun müzakereleri sabote etmesiyle ilişkilendirerek Tel Aviv'de toplandı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 21:38
Netanyahu'nun Katar Saldırısı Müzakereleri Sabote Etti İddiası

Esir yakınları Tel Aviv'de toplanarak ateşkes ve esir takası çağrısı yaptı

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas müzakere heyetine yapılan saldırıyla bir kez daha ateşkes müzakerelerini sabote ettiğini ileri sürdü.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin aktardığına göre, her cumartesi Tel Aviv'de büyük çaplı gösteri düzenleyen esir yakınları, bu haftaki gösteri öncesinde açıklama yaptı.

"Sokaklara çıkın, ayağa kalkın ve karar vericilere tüm İsrail halkının esirler için ayağa kalktığını gösterin." çağrısı yapılan açıklamada, "Netanyahu bir anlaşmayı daha sabote etti ama halk hepsini istiyor, şimdi." ifadeleri kullanıldı.

Binlerce İsrailli, Tel Aviv'de "Esirler Meydanı" olarak bilinen alanda, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için bir anlaşma yapılması talebiyle toplandı.

Gazze'deki esirlerden Gali ve Ziv Berman'ın yakını Mackevit Meyer, Tel Aviv yönetiminin kendilerini oyaladığını söyleyerek şunları belirtti: "Bize ikinci aşamada 16 gün sonra esirlerin dönüşünün tartışılacağı sözü verildi. Bize, sadece Philadelphi Koridoru ve Morag Koridoru'nu çözdükten sonra sorunun çözüleceğini söylediler. Bize, önce İran tehdidini ortadan kaldıracaklarını, sonra Hamas'ın zayıflayacağını söylediler. Hizbullah tehdidini ortadan kaldıracaklarını söylediler. Bu da yeterli olmadı."

Esir yakınları ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'tan, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ateşkes ve esir takası anlaşması için baskı yapmasını talep etti.

Gazze Şeridi'nde 48 İsrailli esir bulunuyor, İsrailli yetkililerce bunların 20'sinin sağ olduğu düşünülüyor.

