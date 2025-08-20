DOLAR
Netanyahu, orduya Gazze işgalini hızlandırma talimatı verdi

Netanyahu, orduya Gazze kentinin işgalini planlanandan daha kısa sürede tamamlaması talimatını verdi; Yisrael Katz planı onayladı, sunum yarın yapılacak.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 21:52
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya Gazze kentinin işgalini ilan edilen takvimden daha kısa sürede tamamlaması talimatını verdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, kararın uluslararası toplum ve iç kamuoyunda Gazze'deki İsrailli esirlerin ailelerinin tepkisiyle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada Netanyahu'nun, ordunun girişeceği işgalin Hamas'ın "yenilgiye uğratılması" hedefi doğrultusunda daha kısa sürede tamamlanması emrini verdiği kaydedildi.

Planın onayı ve sunumu

İsrail basınına konuşan askeri yetkililer, Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın onayladığı işgal planının yarın Netanyahu’ya sunulacağını bildirdi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, bu sabah Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in kendisine sunduğu Gazze kentini işgal planını onaylamıştı.

Gazze kentini işgal saldırılarına, "Gideon'un Savaş Arabaları II" verildiği duyuruldu.

Güvenlik Kabinesi kararı ve aşamalar

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Başbakan Netanyahu, kabine öncesi verdiği röportajda Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınındaki haberlerde ordunun Gazze'nin kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın Eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarıldı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek. İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

