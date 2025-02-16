Netanyahu: Trump Yönetimiyle Tarihi Fırsatlar Yakaladık

Netanyahu, ABD ile Tarihi İlişkiler Kuruyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle tarihi bir fırsat yakaladıklarını dile getirdi. Kabine toplantısında yaptığı konuşmada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Israil ziyaretine atıfta bulundu ve yeni yönetimle ilişkilerinin eski yönetime oranla çok daha olumlu seyrettiğini belirtti.

İsrail-ABD İşbirliğinin Önemi

Netanyahu, ABD-İsrail işbirliğinin tarihindeki önemine vurgu yaparak, “İsrail’in kuruluşundan bu yana içinde bulunmadığı bir durumdayız. Böyle bir fırsat yoktu; böyle bir ortaklık yoktu ve gerçekten hayal etmediğimiz fırsatları getirecek bir potansiyel görüyoruz.” dedi.

Koordinasyon ve Strateji

Netanyahu, esirlerin serbest bırakılması, Hamas’ın ortadan kaldırılması ve Gazze’nin bir daha tehdit oluşturmasını önleme konularında ABD ile tam koordinasyon içinde olduklarını vurguladı. “İsrail’in ve halkının geleceği için ABD ile işbirliği yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

ABD ile ortak bir strateji belirlediklerinin altını çizen Netanyahu, Trump’ın Gazze konusundaki görüşlerinin kendisi için sürpriz olmadığını ve bunu daha önce konuştuklarını ifade etti. “Tüm detayları paylaşamam, ancak esirlerin tamamının serbest bırakılmaması durumunda ‘cehennemin kapılarının ne zaman ve nasıl açılacağı’ konusunda da ortak bir strateji içindeyiz.” dedi.