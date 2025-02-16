Netanyahu: Trump Yönetimiyle Tarihi Fırsatlar Yakaladık

İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump yönetimiyle ilişkilerin geliştirilmesi ve tarihi fırsatlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 22:08
Netanyahu: Trump Yönetimiyle Tarihi Fırsatlar Yakaladık

Netanyahu, ABD ile Tarihi İlişkiler Kuruyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle tarihi bir fırsat yakaladıklarını dile getirdi. Kabine toplantısında yaptığı konuşmada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Israil ziyaretine atıfta bulundu ve yeni yönetimle ilişkilerinin eski yönetime oranla çok daha olumlu seyrettiğini belirtti.

İsrail-ABD İşbirliğinin Önemi

Netanyahu, ABD-İsrail işbirliğinin tarihindeki önemine vurgu yaparak, “İsrail’in kuruluşundan bu yana içinde bulunmadığı bir durumdayız. Böyle bir fırsat yoktu; böyle bir ortaklık yoktu ve gerçekten hayal etmediğimiz fırsatları getirecek bir potansiyel görüyoruz.” dedi.

Koordinasyon ve Strateji

Netanyahu, esirlerin serbest bırakılması, Hamas’ın ortadan kaldırılması ve Gazze’nin bir daha tehdit oluşturmasını önleme konularında ABD ile tam koordinasyon içinde olduklarını vurguladı. “İsrail’in ve halkının geleceği için ABD ile işbirliği yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

ABD ile ortak bir strateji belirlediklerinin altını çizen Netanyahu, Trump’ın Gazze konusundaki görüşlerinin kendisi için sürpriz olmadığını ve bunu daha önce konuştuklarını ifade etti. “Tüm detayları paylaşamam, ancak esirlerin tamamının serbest bırakılmaması durumunda ‘cehennemin kapılarının ne zaman ve nasıl açılacağı’ konusunda da ortak bir strateji içindeyiz.” dedi.

İLGİLİ HABERLER

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Traktör Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
2
Şanlıurfa'da Şarampole Devrilen Otomobilde Dört Yaralı
3
Şanlıurfa'da Asansör Faciası: 5 Aile Üyesi Yaralandı
4
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tebriz'de Türkçe Şiir Okurken Uyarıldı
5
İsrail'in Batı Şeria'daki Baskınlarında Bir Çocuk Yaralandı, 14 Filistinli Gözaltına Alındı
6
Antalya'da Eğlence Merkezlerine Kayıt Dışı Çalışan Denetimi
7
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Tekirdağ Kongresi'nde Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor