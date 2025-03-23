Netanyahu, Türkiye'nin Suriye'deki Artan Etkisini Ele Alacak Toplantı Yapacak

Netanyahu, Türkiye'nin Suriye'deki Etkisini Tartışacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye'nin Suriye'deki artan etkisini gündeme almak amacıyla önemli bir güvenlik toplantısı gerçekleştirecek. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, bu toplantıda Suriye'de Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesi sonrası Türkiye'nin yükselen etkisi üzerine güvenlik yetkilileriyle istişarelerde bulunacak.

Toplantının Detayları

Kanal 12 televizyonunun verdiği bilgilere göre, Netanyahu'nun, Suriye'deki yeni yönetim ile Türkiye arasındaki yakınlaşmayı büyük bir endişeyle izlediği belirtiliyor. Toplantıda ayrıca Türkiye'nin Suriye'deki hakimiyetinin artışı ve bunun İsrail üzerindeki potansiyel etkileri üzerinde durulacak.

Stratejik Gelişmeler

Walla haber sitesi, Suriye yönetiminin Humus iline bağlı Tedmur (Palmira) ilçesindeki bir askeri üssü Türk ordusuna devretme konusunda Ankara ile görüşmeler yaptığına dair önemli gelişmeler paylaştı. Özellikle, Humus'un doğusunda Türk askeri varlığının görülebilecek olmasının, İsrail'i ciddi ölçüde endişelendirdiği ifade ediliyor.

Önceki Toplantı Değerlendirmeleri

Geçmişte yapılan güvenlik toplantılarında, Suriye'de Türkiye ile İsrail'in karşılaşmasının kaçınılmaz olduğuna dair değerlendirmeler yapıldığı öğrenildi. Şiddetlenen çatışmaların ardından, 8 Aralık 2024'te Baas rejiminin çökmesi ile birlikte İsrail ordusunun Suriye'ye yönelik saldırılarının arttığına da dikkat çekiliyor. Bu durum, bölgedeki dengeleri bir kez daha sarsma potansiyelini taşımaktadır.

İsrail ordusu, Suriye topraklarında bulunan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişleterek, rejim ordusunun askeri altyapısını yok etmeye yönelik operasyonlarına devam etmektedir.