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Netanyahu ve Blinken'dan Önemli Görüşme

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Batı Kudüs'te önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 16:36
Netanyahu ve Blinken'dan Önemli Görüşme

İsrail Başbakanı Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken Görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Batı Kudüs'te bir araya geldi. Bu önemli toplantının ardından, Başbakanlık Basın Ofisi'nden bir açıklama yapıldı.

Görüşmenin Detayları Henüz Belirsiz

Açıklamada, Netanyahu ve Blinken'ın görüşmesinin gündemine dair herhangi bir bilgi verilmedi. Ancak, İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Blinken'ın İsrail ile Hamas arasında esir takası müzakerelerinin yeniden başlatılması amacıyla Orta Doğu'da bir tur gerçekleştirdiği bildiriliyor.

Blinken'ın İsrail Ziyaretleri

Antony Blinken, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'i toplamda 11 kez ziyaret ederek, bölgedeki gelişmelere dair ABD'nin tutumunu sürdürüyor.

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