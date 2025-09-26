Netanyahu'ya BM Genel Kurulu'nda Protesto: Çok Sayıda Temsilci Salonu Terk Etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumunda konuşmaya başlayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM 80. Genel Kurulunda birçok ülke temsilcisinin salonu terk etmesiyle karşılaştı. Oturumun yapıldığı salondaki koltukların boş kalması ve ayrılan delegasyonların sayısı dikkat çekti.

Protestolar, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılar ve insani yardım girişine yönelik engellemeler nedeniyle yaşanan insani krize tepki olarak gerçekleşti. Binanın girişinde bekleyen bazı protestocular, salona giren delegasyonlara "Neden Netanyahu'yu dinlemeye gidiyorsunuz?" şeklinde tepkiler gösterdi.

Netanyahu konuşmasına başlamada gecikme yaşadı; hitabı sırasında salondan uğultular yükseldi ve konuşma boyunca protestolar devam etti. Konuşma sırasında İran heyeti, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin fotoğraflarını masaya bırakarak salonu terk etti.

Konuşmasında Gazze, Lübnan, Yemen ve Suriye'ye düzenlenen İsrail saldırılarına değinen Netanyahu, İran'ın tüm dünya için tehdit oluşturduğunu savunarak İran'a yönelik saldırıların meşru olduğunu belirtti. Ayrıca İran'ın askeri nükleer kapasitesini yeniden inşa etmesine izin vermeme tehdidinde bulunup, BM Güvenlik Konseyi'ne İran'a yaptırımların yeniden yürürlüğe konulması çağrısında bulundu.

Netanyahu, Suriye ile güvenlik anlaşması müzakerelerine ilişkin bir anlaşma olabileceğine inandığını söylerken, ateşkese rağmen İsrail'in her gün saldırı düzenlediği belirtilen Lübnan'ı barış müzakerelerine çağırdı.

Gazze'ye düzenledikleri saldırıları savunan Netanyahu, 65 binden fazla Filistinlinin öldüğü bölgede "soykırım yapmadıklarını" iddia etti. Ayrıca İsrail ordusuna, BM'deki konuşmasının Gazze'ye kurulan hoparlörlerden Filistinlilere dinletilmesi emrini verdiğini ve Gazze'deki İsrailli esirlerin bu hoparlörler aracılığıyla kendisini duyabileceğini öne sürdü.

Netanyahu'nun sözlerinin Gazze halkının cep telefonlarına aktarıldığı iddiasına karşın, Gazze'den gelen haberler bunu yalanladı.

