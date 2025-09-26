Netanyahu'ya BM Genel Kurulu'nda Protesto: Çok Sayıda Temsilci Salonu Terk Etti

BM 80. Genel Kurulu'nda konuşan Netanyahu'yu protesto eden çok sayıda ülke temsilcisi salonu terk etti; oturumda boş koltuklar ve tartışmalı anlar görüldü.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 18:02
Netanyahu'ya BM Genel Kurulu'nda Protesto: Çok Sayıda Temsilci Salonu Terk Etti

Netanyahu'ya BM Genel Kurulu'nda Protesto: Çok Sayıda Temsilci Salonu Terk Etti

Oturumdaki boş koltuklar ve protestolar dikkat çekti

GÜNCELLEME - NETANYAHU'NUN KONUŞMASI EKLENDİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumunda konuşmaya başlayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM 80. Genel Kurulunda birçok ülke temsilcisinin salonu terk etmesiyle karşılaştı. Oturumun yapıldığı salondaki koltukların boş kalması ve ayrılan delegasyonların sayısı dikkat çekti.

Protestolar, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılar ve insani yardım girişine yönelik engellemeler nedeniyle yaşanan insani krize tepki olarak gerçekleşti. Binanın girişinde bekleyen bazı protestocular, salona giren delegasyonlara "Neden Netanyahu'yu dinlemeye gidiyorsunuz?" şeklinde tepkiler gösterdi.

Netanyahu konuşmasına başlamada gecikme yaşadı; hitabı sırasında salondan uğultular yükseldi ve konuşma boyunca protestolar devam etti. Konuşma sırasında İran heyeti, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin fotoğraflarını masaya bırakarak salonu terk etti.

Konuşmasında Gazze, Lübnan, Yemen ve Suriye'ye düzenlenen İsrail saldırılarına değinen Netanyahu, İran'ın tüm dünya için tehdit oluşturduğunu savunarak İran'a yönelik saldırıların meşru olduğunu belirtti. Ayrıca İran'ın askeri nükleer kapasitesini yeniden inşa etmesine izin vermeme tehdidinde bulunup, BM Güvenlik Konseyi'ne İran'a yaptırımların yeniden yürürlüğe konulması çağrısında bulundu.

Netanyahu, Suriye ile güvenlik anlaşması müzakerelerine ilişkin bir anlaşma olabileceğine inandığını söylerken, ateşkese rağmen İsrail'in her gün saldırı düzenlediği belirtilen Lübnan'ı barış müzakerelerine çağırdı.

Gazze'ye düzenledikleri saldırıları savunan Netanyahu, 65 binden fazla Filistinlinin öldüğü bölgede "soykırım yapmadıklarını" iddia etti. Ayrıca İsrail ordusuna, BM'deki konuşmasının Gazze'ye kurulan hoparlörlerden Filistinlilere dinletilmesi emrini verdiğini ve Gazze'deki İsrailli esirlerin bu hoparlörler aracılığıyla kendisini duyabileceğini öne sürdü.

Netanyahu'nun sözlerinin Gazze halkının cep telefonlarına aktarıldığı iddiasına karşın, Gazze'den gelen haberler bunu yalanladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu konuşmasına...

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu konuşmasına başlarken, salonu terk eden çok sayıda ülke temsilcisi tarafından protesto edildi. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenledikleri saldırılar ve insani yardım girişine yönelik engellemeler nedeniyle insanlık felaketinin yaşanmasına neden olan İsrail'in Başbakanı Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda tepkiyle karşılaştı. Netanyahu, BM 80. Genel Kurulu'na hitap etmek için salona girdiğinde, çok sayıda ülke temsilcisinin salonu terk etmeye başladığı ve salonun önemli ölçüde boşaldığı görüldü.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu konuşmasına...

İLGİLİ HABERLER

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da İnşaatta 7. Kattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
2
Samsun'da DEAŞ Operasyonunda Irak Uyruklu S.A.M.M. (29) Adli Kontrolle Serbest
3
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump Görüşmesine Videolu 'Dostluk Mesajı'
4
Ankara Nallıhan'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
5
Samsun'da 200 Bin TL'lik Ziynet Eşyası Çalan Komşu Adli Kontrolle Serbest
6
Adana'da Kamyona Çarpan Otomobilde 2 Ölü, 1 Yaralı
7
Pakistan ve Rusya 'Druzhba-VIII' ile Terörle Mücadelede Ortak Tatbikat

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı