Nevşehir Avanos'ta Firari Hükümlü Yakalandı: Uyuşturucu ve 156 Bin Lira Ele Geçirildi

Nevşehir Avanos'ta firari hükümlü operasyonunda uyuşturucu ele geçirildi

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, saklanmakta olan firari hükümlü yakalandı ve adreste çok sayıda uyuşturucu madde ile para ele geçirildi.

Operasyon ve yakalama

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" ile "hırsızlık" suçlarından hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Ş.G.'nin ilçedeki bir ikamette saklandığını tespit etti. M.Y.'ye ait adrese düzenlenen operasyonda firari Ş.G. yakalandı.

Ele geçirilenler

Yapılan aramada, 32 sentetik hap, 3 gram esrar, 1 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 156 bin lira para ele geçirildi.

Adli süreç

Gözaltına alınan M.Y. ve Ş.G., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.