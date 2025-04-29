Nevşehir'de Eğitim Kazasında Jandarma Astsubay Şehit Oldu

Nevşehir'de Eğitim Faaliyetindeki Kazada Jandarma Şehit Oldu

Nevşehir Valisi Ali Fidan, İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun'un, eğitim faaliyeti sırasında yaşanan kazada şehit olduğunu duyurdu.

Vali Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün gerçekleştirilen eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen elim kazada, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli mesai arkadaşımız Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun'un şehit olduğunu teessürle öğrendim" dedi. Fidan, Uzun'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi, yakınları ve jandarma teşkilatına başsağlığı diledi.

Eğitim Sırasında Meydana Gelen Kaza

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kazanın "Tabanca Mekanik Nişancılığı ve Kuru Tetik Çalışması Eğitimi" sırasında gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada, "Bugün saat 08.15 sıralarında İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen eğitim esnasında meydana gelen elim kazada, Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi. Eğitim sırasında bir personelin silahı kazayla ateş aldığında çıkan kurşun, Uzun'un bel bölgesine isabet etti. Ağır yaralanan Uzun, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine sevk edildi; ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Hüseyin Uzun için Tören Düzenlendi

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşları tarafından İl Jandarma Komutanlığı'ndaki tören alanına getirildi. Buradaki törende, şehidin öz geçmişi okundu ve ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Tören, İl Müftüsü Kazım Güzel tarafından dua ile sona erdi.

Şehidin naaşı, törenin ardından uçakla memleketi Gaziantep'e uğurlanmak üzere Kapadokya Havalimanı'na götürüldü. Törene, şehidin yakınları, Vali Ali Fidan, Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile Uzun'un silah arkadaşları katıldı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun, eğitim faaliyeti sırasında yaşanan kazada şehit oldu. Şehit Hüseyin Uzun için İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun, eğitim faaliyeti sırasında yaşanan kazada şehit oldu. Şehit Hüseyin Uzun için İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.