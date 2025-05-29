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Nevşehir'de Elektrik Direği, Leylek Ailesine Tahsis Edildi

Nevşehir Gülşehir'de elektrik direği yenileme çalışmaları sırasında leylek ailesi korunarak direk değiştirilmedi.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 10:36
Nevşehir'de Elektrik Direği, Leylek Ailesine Tahsis Edildi

Nevşehir'de Leylek Ailesi İçin Özel Bir Karar Alındı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde meydana gelen elektrik direği yenileme çalışmaları sırasında, Meram Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri önemli bir karara imza attı. 40 yıldır aynı direğe konaklayan leylek ailesi, ekiplerin duyarlılığı sayesinde yeni bir direğe taşınmaktan kurtuldu.

Yenileme Çalışmaları Sırasında Duyarlılık Göstermesi

Fatih Mahallesi'nde gerçekleştirilen yenileme çalışmaları sırasında, mahalle muhtarı Savaş Yılmaz ekipleri bilgilendirerek, leylek yuvasının bulunduğu direğin değiştirilmemesini sağladı. Ekipler, elektrik hattını başka bir direğe taşıyarak leylek ailesini koruma altına aldı.

Mahalle Sakinlerinden Teşekkür

Mahalle muhtarı Savaş Yılmaz, bu hareketten dolayı ekiplerine teşekkür ettiklerini belirterek, "Leylekler yıllardır göç zamanı aynı direğe yuva yapıyor. Bizler de mahalle sakinleri olarak çok mutlu olduk. Leylek ailesi, mahallemizin simgesi oldu artık," ifadelerini kullandı.

Mahalle sakini Kerem Saat ise 2002'den beri bölgedeki ikametinden bahsederek, "Bu leylek ailesine alıştık ve onlara duyarlılık gösterildiği için mutluluk duyuyoruz," dedi.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde elektrik direği yenileme çalışmaları yapan Meram Elektrik Dağıtım...

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde elektrik direği yenileme çalışmaları yapan Meram Elektrik Dağıtım AŞ çalışanları, leylek ailesinin 40 yıldır konakladığı direği değiştirmedi.

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