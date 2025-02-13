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Nevşehir'de Eski Eşini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Nevşehir'de eski eşini tabancayla vurarak öldüren E.Y. tutuklandı. Olayın detayları ise kamuoyuyla paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 17:50
Nevşehir'de Eski Eşini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Nevşehir'de Eski Eşini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Nevşehir'de, Güzelyurt Mahallesi 215. Sokak'ta, eski eşi Servet Nur Şahin'i (26) tabancayla vurarak öldüren E.Y. (26) tutuklandı. Olay, eski eşler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle gerçekleşti.

İlk bilgilere göre; E.Y., tartışma sonrasında ruhsatsız tabancasıyla eski eşine ateş etti. Yaralanan Şahin, hemen Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından zanlı E.Y., polise teslim oldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak hastane kontrolünden geçen E.Y., adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Cenaze Töreni

İki çocuk annesi Servet Nur Şahin'in cenazesi, bugün öğle vakti Hacı Hamdi Tüfekçi Camisi'nde düzenlenen cenaze namazının ardından Kaldırım Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Nevşehir'de eski eşini tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Nevşehir'de eski eşini tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Nevşehir'de eski eşini tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Nevşehir'de eski eşini tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

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