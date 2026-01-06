Nevşehir'de Kadınlara Özel Hobi Kafe: Erkekler Giremez

Nevşehir'de yalnızca kadınlara hizmet veren Hobi Kafe, örgü etkinlikleri, oyunlar ve yöresel lezzetlerle kadınların yeni buluşma noktası oldu.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 14:20
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 14:20
Nevşehir'de Kadınlara Özel Hobi Kafe: Erkekler Giremez

Nevşehir'de Kadınlara Özel Hobi Kafe: Erkekler Giremez

Güzelyurt Mahallesi'nde güvenli ve sıcak bir buluşma alanı

Nevşehir merkezinde yalnızca kadınlara hizmet veren Hobi Kafe, sunduğu güvenli ve sıcak ortamla dikkat çekiyor. Kadınların rahatça sosyalleşebileceği bir alan oluşturmayı hedefleyen kafe, kentte bu özelliğiyle bir ilk olma niteliği taşıyor.

39 yaşındaki Rabia Ertuğrul tarafından hayata geçirilen kafe, Güzelyurt Mahallesinde kadınlara özel olarak tasarlandı ve erkeklerin kafeye girmesine izin verilmiyor. Kısa sürede kadınların buluşma noktası haline gelen mekanda, katılanlar ev ortamı rahatlığında zaman geçiriyor.

Kafede kadınlar örgü örüyor, okey, satranç ve tavla oynuyor; sohbet ederek vakit geçiriyor. Mekânda ayrıca çay, kahve ve yöresel lezzetler sunuluyor ve örgü için gerekli hobi malzemeleri temin edilebiliyor. Kadınlar burada hem üretmenin hem de sosyalleşmenin mutluluğunu bir arada yaşıyor.

Rabia Ertuğrul işletmecisi olarak şunları söyledi: "Erkeklerin kahvesi varsa neden kadınların da olmasın düşüncesi ile yola çıktım. Burada okey, tavla, satranç gibi oyunları oynamak isteyen kadınlarımızın yanı sıra, örgü örmek isteyen, ev ortamında vakit geçirmek isteyen kadınlarımız geliyor. Burada hobiyi ön plana çıkarttık. Hanımlarımız burada örgülerini örüyorlar, sohbet ediyorlar. Örgüye başlamak isteyen kadınlarımız buradan her türlü malzemelerini temin edebiliyorlar. Özellikle yöresel ikramlıklarımızdan tadabiliyorlar. Kadınlarımıza burada evlerinin rahatlığını ve konforunu sunmaya çalışıyoruz"

Müşteriler de mekândan memnun. Nihal Pamuk şöyle diyor: "Yaklaşık 7 yıldır 15 günde bir örgü etkinliği yapıyoruz. Daha önce farklı kafelerde buluşuyorduk ancak burası tamamen kadınlara özel olduğu için çok daha rahatız. Sigara yok, erkek yok. Ortak noktamız örgü ve burada kendimizi evimizde gibi hissediyoruz"

Nuran Çimen ise, "Burada örgü örerek stres atıyoruz. İsteyenler okey oynuyor, isteyenler satranç oynuyor. Nevşehir’in buna ihtiyacı vardı" ifadelerini kullandı.

Hobi Kafe, kadınlara yönelik sıcak atmosferi, etkinlikleri ve yöresel ikramlarıyla Nevşehir'de kadınların tercih ettiği sosyal bir merkez haline geldi.

NEVŞEHİR’DE AÇILAN VE YALNIZCA KADINLARA HİZMET VEREN "HOBİ KAFE", SUNDUĞU GÜVENLİ VE SICAK...

NEVŞEHİR’DE AÇILAN VE YALNIZCA KADINLARA HİZMET VEREN "HOBİ KAFE", SUNDUĞU GÜVENLİ VE SICAK ORTAMLA DİKKAT ÇEKİYOR

NEVŞEHİR’DE AÇILAN VE YALNIZCA KADINLARA HİZMET VEREN "HOBİ KAFE", SUNDUĞU GÜVENLİ VE SICAK...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MİT, Arabistanlı Lawrence’e Dair 87 Yıllık Raporu Açıkladı
2
Haliç'te Denizden Haç Çıkarma Töreni — Patrik Bartholomeos'un Attığı Haçı Vasilios Konstantinidis Çıkardı
3
Osmangazi’den Kültür ve Gençliğe Tam Destek: Erkan Aydın NAKEM'i Ziyaret Etti
4
İnegöl Belediyesi’nden Otizm ve Nöroçeşitlilik Semineri — Espina Hande Ayas Katıldı
5
Bursa'dan Karbonmonoksit Uyarısı: 'Sessiz Katil' İçin Basit Önlemler Hayat Kurtarır
6
Bursa'da Karbonmonoksit Uyarısı: Basit Önlemler Hayat Kurtarır
7
Bitlis'te Helikopter Ambulansla Anne ve Yeni Doğan Bebeğin Kurtarılması

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları