Nevşehir'de Kadınlara Özel Hobi Kafe: Erkekler Giremez

Güzelyurt Mahallesi'nde güvenli ve sıcak bir buluşma alanı

Nevşehir merkezinde yalnızca kadınlara hizmet veren Hobi Kafe, sunduğu güvenli ve sıcak ortamla dikkat çekiyor. Kadınların rahatça sosyalleşebileceği bir alan oluşturmayı hedefleyen kafe, kentte bu özelliğiyle bir ilk olma niteliği taşıyor.

39 yaşındaki Rabia Ertuğrul tarafından hayata geçirilen kafe, Güzelyurt Mahallesinde kadınlara özel olarak tasarlandı ve erkeklerin kafeye girmesine izin verilmiyor. Kısa sürede kadınların buluşma noktası haline gelen mekanda, katılanlar ev ortamı rahatlığında zaman geçiriyor.

Kafede kadınlar örgü örüyor, okey, satranç ve tavla oynuyor; sohbet ederek vakit geçiriyor. Mekânda ayrıca çay, kahve ve yöresel lezzetler sunuluyor ve örgü için gerekli hobi malzemeleri temin edilebiliyor. Kadınlar burada hem üretmenin hem de sosyalleşmenin mutluluğunu bir arada yaşıyor.

Rabia Ertuğrul işletmecisi olarak şunları söyledi: "Erkeklerin kahvesi varsa neden kadınların da olmasın düşüncesi ile yola çıktım. Burada okey, tavla, satranç gibi oyunları oynamak isteyen kadınlarımızın yanı sıra, örgü örmek isteyen, ev ortamında vakit geçirmek isteyen kadınlarımız geliyor. Burada hobiyi ön plana çıkarttık. Hanımlarımız burada örgülerini örüyorlar, sohbet ediyorlar. Örgüye başlamak isteyen kadınlarımız buradan her türlü malzemelerini temin edebiliyorlar. Özellikle yöresel ikramlıklarımızdan tadabiliyorlar. Kadınlarımıza burada evlerinin rahatlığını ve konforunu sunmaya çalışıyoruz"

Müşteriler de mekândan memnun. Nihal Pamuk şöyle diyor: "Yaklaşık 7 yıldır 15 günde bir örgü etkinliği yapıyoruz. Daha önce farklı kafelerde buluşuyorduk ancak burası tamamen kadınlara özel olduğu için çok daha rahatız. Sigara yok, erkek yok. Ortak noktamız örgü ve burada kendimizi evimizde gibi hissediyoruz"

Nuran Çimen ise, "Burada örgü örerek stres atıyoruz. İsteyenler okey oynuyor, isteyenler satranç oynuyor. Nevşehir’in buna ihtiyacı vardı" ifadelerini kullandı.

Hobi Kafe, kadınlara yönelik sıcak atmosferi, etkinlikleri ve yöresel ikramlarıyla Nevşehir'de kadınların tercih ettiği sosyal bir merkez haline geldi.

NEVŞEHİR’DE AÇILAN VE YALNIZCA KADINLARA HİZMET VEREN "HOBİ KAFE", SUNDUĞU GÜVENLİ VE SICAK ORTAMLA DİKKAT ÇEKİYOR