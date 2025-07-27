Nevşehir'de Kaza: 3 Kişi Yaralandı, Biri Ağır

Nevşehir'de Feci Kaza!

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Tekrar eden kazalarla bilinen Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde, M.T. idaresindeki 50 KA 268 plakalı otomobil, aynı güzergah üzerinde seyreden B.K. yönetimindeki 50 AFK 703 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kaza Sonrası Durum

Çarpışmanın etkisiyle otomobil devrilirken, motosiklet sürücüsü B.K. ve eşi kaza sonucu yola savruldu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede, motosiklet sürücüsü ve eşi ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Acil Durum Ekipleri Olay Yerinde

Kaza haberinin hemen ardından, bölgeye polisi, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü B.K.'nin durumu oldukça kritik; hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayın Önemli Ayrıntıları

Önemli bir bilgi olarak, B.K.'nın Kozaklı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli bir astsubay olduğu bildirildi. Kaza, bölgede güvenlik tedbirlerinin arttırılması gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı. Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.