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Nevşehir'de Kızılırmak Nehri'nde Boğulma Olayı: Kaybolan Kişinin Cesedi Bulundu

Nevşehir Gülşehir'de kaybolan 28 yaşındaki Ahmet Şimşek'in cansız bedenine Kızılırmak'ta ulaşıldı.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 15:47
Nevşehir'de Kızılırmak Nehri'nde Boğulma Olayı: Kaybolan Kişinin Cesedi Bulundu

Nevşehir'de Kızılırmak'ta Boğulma Olayı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde korkunç bir boğulma olayı yaşandı. 28 yaşındaki Ahmet Şimşek, Yeşilöz köyü yakınlarında Kızılırmak Nehri'ne girerek kayboldu. Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbarla birlikte, olay yerine acil sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Cenaze Hastaneye Kaldırıldı

Ekiplerin özverili çalışmaları sonucu, Şimşek’in cesedine ulaşıldı ve suyun içinden çıkarıldı. Ceset, daha sonra Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, Kızılırmak'ta kaybolan kişi için arama kurtarma çalışması...

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, Kızılırmak'ta kaybolan kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, Kızılırmak'ta kaybolan kişi için arama kurtarma çalışması...

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, Kızılırmak'ta kaybolan kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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