Nevşehir'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Nevşehir'in Kavak beldesinde trajik bir kaza meydana geldi. 21 yaşındaki Yakup Ş., plakası bilinmeyen motosikletiyle Çardak yolunda seyrederken, yine sürücü ve plaka bilgisi öğrenilemeyen bir otomobille çarpıştı.

Olayın hemen ardından sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Yakup Ş., ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç sürücünün cenazesi, yarın öğle vakti Kurşunlu Camisinde kılınacak olan cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi. Bu üzücü kaza, yerel halkı derinden etkiledi.