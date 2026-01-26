Nevşehir'de Ramazan Öncesi Denetimler Sıklaştı: Fiyat ve Hijyen Kontrolleri

Nevşehir Ticaret İl Müdürlüğü, Ramazan öncesi market, fırın, kasap ve restoranlarda raf-kasa fiyatı, gramaj ve hijyen denetimlerini yoğunlaştırdı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 13:44
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 13:53
Nevşehir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde kent genelinde market, fırın, kasap ve restoranlarda denetimlerini artırdı. Denetimlerle vatandaşın güvenli ve şeffaf alışveriş yapması hedefleniyor.

Denetimlerde öne çıkan noktalar

Gerçekleştirilen kontrollerde ürünlerin raf fiyatları ile kasa fiyatları karşılaştırıldı ve fahiş fiyat uygulamaları mercek altına alındı. Fırınlarda ekmeklerin gramajları tartılarak, kasap reyonlarındaki fiyatlarla kasadaki fiyatların uyumu denetlendi. Restoranlarda ise girişte fiyat tarifesinin bulunup bulunmadığı, masalarda QR kod uygulamasıyla birlikte fiyat listesinin yer alıp almadığı ve servis ücreti uygulamalarına bakıldı.

Yetkili açıklaması

Nevşehir Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt, denetimlerin devam edeceğini belirterek şunları söyledi: "Vatandaşlarımızın güvenli ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapabilmesi için bugün olduğu gibi her gün denetimlerimize devam ediyoruz. Ramazan ayı boyunca da denetimlerimiz sürecek. Gıda, hijyen ve fiyat artışları kontrollerimiz altında olacaktır. Vatandaşlarımız herhangi bir sorunla karşılaştıklarında ALO 175 Tüketici Hattı’nı arayarak şikâyetlerini bildirebilirler. Biz de günlük olarak denetimlerimizi yapmaktayız".

Vatandaş ve işletme tepkileri

Tüketici Şerife Baytın, denetimlerin kendisini memnun ettiğini söyleyerek, "Ekmek almak için geldiğim sırada Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı. Ekmeklerin tartılarak gramajlarının kontrol edilmesi çok hoşuma gitti. Aniden yapılan bu denetim beni mutlu etti. Bu denetimlerin daha da sıklaştırılmasını istiyorum" dedi.

İşletme sahibi İbrahim Alakoç ise, "Ticaret İl Müdürlüğü’nün her hafta düzenli olarak yaptığı denetimlerden memnunuz. Ramazan ayı öncesi fiyat artışı olmayacağını düşünüyorum. Fiyatların sabit kalacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

