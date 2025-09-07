Nevşehir'de Silahlı Kavga: 2 Kardeş Hayatını Kaybetti

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde, husumetli komşular arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kardeş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, E.C. yanında oğlu A.C. ile birlikte aracıyla ilçede, aralarında husumet bulunan komşuları M.Ş. ile kardeşi A.Ş.'nin bulunduğu aracı takip etti.

Baba ve oğlu, Topaç köyü Karapınar yolu üzerinde karşı tarafın yolunu keserek silahla ateş etmeye başladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, olay yerinde bulunan M.Ş. ile A.Ş. adlı kardeşlerin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, Topaç köyü yakınlarında kaza yaptı. Kazada şüpheli E.C. yaralanarak hastaneye kaldırılırken, oğlu A.C. gözaltına alındı.

Cenazeler, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

