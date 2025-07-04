Nevşehir'de Sulama Kanalına Düşen Genç İçin Arama Çalışmalarına Ara Verildi

Nevşehir'de Genç Kayboldu

Nevşehir'in Gülşehir ilçesi Tuzköy Mahallesi Çakırcan mevkisinde bir traktörün arkasındaki saman yüklü römork yan yattı. Olay sırasında römorkta bulunan 4 kişi, yol kenarındaki sulama kanalına düştü.

Bu kazada, sulama kanalına düşen 4 kişiden 3'ü kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı; ancak M.A. (20) isimli gencin kaybolduğu belirtiliyor.

Arama Çalışmaları Başlatıldı

Hızla olay yerine ulaşan sağlık, itfaiye, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, M.A.'nın bulunması için arama çalışmalarına start verdi. Arama çalışmaları, Aksaray Sualtı Dalgıç ekibi tarafından Tuzköy Hidroelektrik Santrali (HES) su yükleme havuzunda gerçekleştirildi.

Su Tahliyesi İçin Ara Verildi

Havuzdaki suyun kontrollü bir şekilde tahliye edilmesi gerektiği için, arama çalışmalarına yarın sabaha kadar ara verildi. M.A.'nın bulunması için ekiplerin yeniden harekete geçmesi bekleniyor.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde saman yüklü römorkun yan yatması sonucu sulama kanalına düşen kişiyi arama çalışmalarına ara verildi. Çalışmalar, Aksaray Sualtı Dalgıç ekibi tarafından Tuzköy Hidroelektrik Santrali (HES) su yükleme havuzunda gerçekleştirildi.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde saman yüklü römorkun yan yatması sonucu sulama kanalına düşen kişiyi arama çalışmalarına ara verildi. Çalışmalar, Aksaray Sualtı Dalgıç ekibi tarafından Tuzköy Hidroelektrik Santrali (HES) su yükleme havuzunda gerçekleştirildi.