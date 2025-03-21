Nevşehir'de Taşımalı Eğitime Olumsuz Hava Nedeniyle Ara Verildi

Nevşehir'in bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 00:36
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 00:36
Nevşehir'de Taşımalı Eğitime Olumsuz Hava Nedeniyle Ara Verildi

Nevşehir'de Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Nevşehir'de, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime bir gün ara verildi. 21 Mart tarihinde Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Hacıbektaş ve Kozaklı ilçelerinde eğitim yapılmayacak.

İl genelinde devam eden aralıklı kar yağışı sonrasında, hava koşullarının olumsuz etkileri artış göstermiştir. Kaymakamlıklar tarafından yapılan açıklamada, bu durumun ulaşımda oluşturabileceği risklere karşı alındığı belirtildi.

Taşımalı eğitim ile okullara erişimi sağlanan temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencileri için okula gitmenin tehlikeli olabileceği düşünülerek, 21 Mart'ta eğitim-öğretime ara verildiği ifade edildi.

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