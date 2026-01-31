Nevşehir'de TOKİ 2 bin 368 Konut İçin Kura Çekildi

Nevşehir'de TOKİ kapsamındaki 2 bin 368 konut için 10 bin 75 başvurunun yer aldığı kura çekimi yapıldı; projeler il genelinde dar gelirli vatandaşlara çözüm sunacak.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 13:18
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 13:59
Nevşehir'de TOKİ 2 bin 368 Konut İçin Kura Çekildi

Nevşehir'de TOKİ 2 bin 368 Konut İçin Kura Çekildi

Kura Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde canlı yayınlandı

Nevşehir kapsamında TOKİ tarafından yapımı planlanan 2 bin 368 konut için gerçekleştirilen kura çekilişi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde canlı olarak yapıldı. Konutlar için toplam 10 bin 75 başvuru alındı.

Protokol ve hedefler

Törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Nevşehir Valisi Ali Fidan, Nevşehir milletvekilleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Projeler; Nevşehir Merkez başta olmak üzere Avanos, Ürgüp, Gülşehir, Derinkuyu, Kozaklı, Hacıbektaş ve Acıgöl ilçelerini kapsıyor ve il genelinde dar gelirli vatandaşların konut ihtiyacına önemli ölçüde çözüm sunmayı hedefliyor.

Modern, deprem dayanımlı ve çevreye duyarlı şekilde planlanan konutların yalnızca barınma ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, il genelinde ekonomik ve sosyal hareketliliğe katkı sağlaması bekleniyor. İnşaat sürecinde sağlanacak istihdamla yerel ekonominin canlanması amaçlanıyor.

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Türkiye’nin sosyal konut üretiminde dünyaya örnek bir model ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu ‘evi olmayan tek bir vatandaş kalmayana kadar’ anlayışı doğrultusunda konut üretmeye devam ediyoruz. Bugün burada kura çekiyoruz, ancak kura çıkmayan vatandaşlarımız için de yeni kampanyalar ve yeni projeler hazırlamaya devam edeceğiz" dedi. Bulut ayrıca TOKİ’nin yalnızca konut değil, yaşam alanları inşa ettiğini; yatay mimari, sosyal donatı alanları, camiler, meydanlar ve yeşil alanlarla yeni yaşam alanları oluşturulduğunu ifade etti.

Ömer Bulut, Nevşehir’de bugüne kadar 11 binin üzerinde konutun tamamlandığını hatırlatarak yeni projeler için arsa üretim çalışmalarının başladığını belirtti.

Kura sonuçları ve hak sahipleri

Kura sonrası konut almaya hak kazanan vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. 60 yaşından sonra ev sahibi olacağını söyleyen Feridun Baki, "Emekli kontenjanından müracaat ettim. Kurada adımız çıktı. Bu yaştan sonra bir ev sahibi olacağız. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Şimdi evimize gidip bunun sevincini yaşayacağız" ifadelerini kullandı. Sema Baki ise, "60 yaşında bir evimiz oldu. Çok mutluyuz" dedi.

Konut dağılımı

Nevşehir Merkez 600, Göreme 300, Kavak 94, Kaymaklı 50, Sulusaray 43, Acıgöl 100, Acıgöl Karapınar 101, Avanos 189, Avanos Özkonak 79, Avanos Kalaba 50, Avanos Türkeli 63, Derinkuyu 120, Gülşehir 200, Hacıbektaş 100, Kozaklı 100, Ürgüp 100, Ürgüp Ortahisar 79 olarak belirlendi.

Tören ve kura süreci, proje kapsamındaki konutların hak sahiplerine ulaşma sürecinde önemli bir adım olarak kaydedildi.

NEVŞEHİR’DE TOKİ KAPSAMINDA YAPIMI PLANLANAN 2 BİN 368 KONUTUN KURA ÇEKİLİŞİ, NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ...

NEVŞEHİR’DE TOKİ KAPSAMINDA YAPIMI PLANLANAN 2 BİN 368 KONUTUN KURA ÇEKİLİŞİ, NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ VALİ ŞİNASİ KUŞ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ’NDE CANLI OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

NEVŞEHİR’DE TOKİ KAPSAMINDA YAPIMI PLANLANAN 2 BİN 368 KONUTUN KURA ÇEKİLİŞİ, NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hakan Fidan: Eylem Kadar Bilgi ve Tecrübe Aktarımı Önemli — TÜGVA İhtisas Akademi 2026
2
Mersin Çocuk Konseyi: Çocuk Politikaları Ortak Akılla Şekilleniyor
3
Terörsüz Türkiye: Devlet Bahçeli Çağrısını Analiz Eden İlk Akademik Kitap İlgi Çekti
4
Afyonkarahisar'da Bolvadin ve Dazkırı'da Gıda Denetimi: 20’ye Yakın İşletme Kontrol Edildi
5
Efeler’de Geleneksel Sabah Namazı Buluşması Veysel Karani Camii’nde
6
Bolvadin'de 'Vakti Kuşanmak Projesi' Çarşı Camii'nde Yatsı Namazıyla Buluştu
7
Nevşehir'de TOKİ 2 bin 368 Konut İçin Kura Çekildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları