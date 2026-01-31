Nevşehir'de TOKİ 2 bin 368 Konut İçin Kura Çekildi

Kura Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde canlı yayınlandı

Nevşehir kapsamında TOKİ tarafından yapımı planlanan 2 bin 368 konut için gerçekleştirilen kura çekilişi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde canlı olarak yapıldı. Konutlar için toplam 10 bin 75 başvuru alındı.

Protokol ve hedefler

Törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Nevşehir Valisi Ali Fidan, Nevşehir milletvekilleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Projeler; Nevşehir Merkez başta olmak üzere Avanos, Ürgüp, Gülşehir, Derinkuyu, Kozaklı, Hacıbektaş ve Acıgöl ilçelerini kapsıyor ve il genelinde dar gelirli vatandaşların konut ihtiyacına önemli ölçüde çözüm sunmayı hedefliyor.

Modern, deprem dayanımlı ve çevreye duyarlı şekilde planlanan konutların yalnızca barınma ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, il genelinde ekonomik ve sosyal hareketliliğe katkı sağlaması bekleniyor. İnşaat sürecinde sağlanacak istihdamla yerel ekonominin canlanması amaçlanıyor.

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Türkiye’nin sosyal konut üretiminde dünyaya örnek bir model ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu ‘evi olmayan tek bir vatandaş kalmayana kadar’ anlayışı doğrultusunda konut üretmeye devam ediyoruz. Bugün burada kura çekiyoruz, ancak kura çıkmayan vatandaşlarımız için de yeni kampanyalar ve yeni projeler hazırlamaya devam edeceğiz" dedi. Bulut ayrıca TOKİ’nin yalnızca konut değil, yaşam alanları inşa ettiğini; yatay mimari, sosyal donatı alanları, camiler, meydanlar ve yeşil alanlarla yeni yaşam alanları oluşturulduğunu ifade etti.

Ömer Bulut, Nevşehir’de bugüne kadar 11 binin üzerinde konutun tamamlandığını hatırlatarak yeni projeler için arsa üretim çalışmalarının başladığını belirtti.

Kura sonuçları ve hak sahipleri

Kura sonrası konut almaya hak kazanan vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. 60 yaşından sonra ev sahibi olacağını söyleyen Feridun Baki, "Emekli kontenjanından müracaat ettim. Kurada adımız çıktı. Bu yaştan sonra bir ev sahibi olacağız. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Şimdi evimize gidip bunun sevincini yaşayacağız" ifadelerini kullandı. Sema Baki ise, "60 yaşında bir evimiz oldu. Çok mutluyuz" dedi.

Konut dağılımı

Nevşehir Merkez 600, Göreme 300, Kavak 94, Kaymaklı 50, Sulusaray 43, Acıgöl 100, Acıgöl Karapınar 101, Avanos 189, Avanos Özkonak 79, Avanos Kalaba 50, Avanos Türkeli 63, Derinkuyu 120, Gülşehir 200, Hacıbektaş 100, Kozaklı 100, Ürgüp 100, Ürgüp Ortahisar 79 olarak belirlendi.

Tören ve kura süreci, proje kapsamındaki konutların hak sahiplerine ulaşma sürecinde önemli bir adım olarak kaydedildi.

