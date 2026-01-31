Mersin Çocuk Konseyi: Çocuk Politikaları Ortak Akılla Şekilleniyor

Mersin Büyükşehir'in koordinasyonunda kurulan Çocuk Konseyi, haftalık toplantılarla çocuk politikalarını belirliyor ve uygulanabilir projeler üretiyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 13:58
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 13:58
Mersin Çocuk Konseyi: Çocuk Politikaları Ortak Akılla Şekilleniyor

Mersin Çocuk Konseyi: Çocuk Politikaları Ortak Akılla Şekilleniyor

Toplantılar ve koordinasyon

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda oluşturulan Çocuk Konseyi, çocuklara yönelik politikaların geliştirilmesi amacıyla haftalık toplantılarını sürdürüyor.

Katılımcılar ve amaç

Toplantılara Büyükşehir Belediyesinin ilgili personeli, çocuk alanında çalışan kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, baro temsilcileri ve gönüllüler katılıyor. Oturumlarda çocukların kentteki öncelikli ihtiyaçları belirlenerek kurumlar arası koordinasyon güçlendiriliyor ve kısa sürede uygulanabilir çözümler ile projeler üzerinde ortak akıl oluşturuluyor.

Gündem maddeleri

Haftalık toplantıların gündeminde sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkileri, siber suç risklerinin veri temelli incelenmesi, çocuk haklarına yönelik farkındalık çalışmaları ve çocukların doğayla temasını artıracak alanların oluşturulması yer aldı. Ayrıca önümüzdeki aylarda Çocuk Çalıştayı düzenlenmesi planlandı.

Yetkilinin değerlendirmesi

Şerife Hasoğlu Dokucu, Çocuk Konseyi toplantılarının 'Pazartesi Buluşmaları'nın bir uzantısı olarak devam ettiğini belirterek, alınan kararların hızla hayata geçirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

STK ve baro temsilcilerinin görüşü

Toplantılara katılan STK ve baro temsilcileri, çocuk haklarının korunması ve çocuklara yönelik çalışmaların sahaya yansımasından memnuniyet duyduklarını belirterek iş birliğine açık olduklarını vurguladı.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN VE AİLE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KOORDİNESİNDE OLUŞTURULAN...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN VE AİLE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KOORDİNESİNDE OLUŞTURULAN ÇOCUK KONSEYİ, ÇOCUKLARA YÖNELİK POLİTİKALARIN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA HAFTALIK TOPLANTILARINI SÜRDÜRÜYOR.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN VE AİLE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KOORDİNESİNDE OLUŞTURULAN...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İptal Edilen Nergis Festivali: Bayındır Belediyesi Nergisleri Hastanede Dağıttı
2
Aydın Büyükşehir'den Efeler'de Yarıyıl Karne Şenliği
3
TESK Başkanı Palandöken: Kredi Kartı ve İhtiyaç Kredisi Yapılandırması Piyasaları Canlandıracak
4
Samsun'da Whipple Ameliyatıyla İki Kanser Odağı Başarıyla Çıkarıldı
5
Hakan Fidan: Eylem Kadar Bilgi ve Tecrübe Aktarımı Önemli — TÜGVA İhtisas Akademi 2026
6
Nevşehir'de TOKİ 2 bin 368 Konut İçin Kura Çekildi
7
Çerçioğlu Efeler'de Yatırımları İnceledi: Stadyum, Huzurevi ve Spor Salonu Hızla İlerliyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları