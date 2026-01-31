Mersin Çocuk Konseyi: Çocuk Politikaları Ortak Akılla Şekilleniyor

Toplantılar ve koordinasyon

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda oluşturulan Çocuk Konseyi, çocuklara yönelik politikaların geliştirilmesi amacıyla haftalık toplantılarını sürdürüyor.

Katılımcılar ve amaç

Toplantılara Büyükşehir Belediyesinin ilgili personeli, çocuk alanında çalışan kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, baro temsilcileri ve gönüllüler katılıyor. Oturumlarda çocukların kentteki öncelikli ihtiyaçları belirlenerek kurumlar arası koordinasyon güçlendiriliyor ve kısa sürede uygulanabilir çözümler ile projeler üzerinde ortak akıl oluşturuluyor.

Gündem maddeleri

Haftalık toplantıların gündeminde sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkileri, siber suç risklerinin veri temelli incelenmesi, çocuk haklarına yönelik farkındalık çalışmaları ve çocukların doğayla temasını artıracak alanların oluşturulması yer aldı. Ayrıca önümüzdeki aylarda Çocuk Çalıştayı düzenlenmesi planlandı.

Yetkilinin değerlendirmesi

Şerife Hasoğlu Dokucu, Çocuk Konseyi toplantılarının 'Pazartesi Buluşmaları'nın bir uzantısı olarak devam ettiğini belirterek, alınan kararların hızla hayata geçirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

STK ve baro temsilcilerinin görüşü

Toplantılara katılan STK ve baro temsilcileri, çocuk haklarının korunması ve çocuklara yönelik çalışmaların sahaya yansımasından memnuniyet duyduklarını belirterek iş birliğine açık olduklarını vurguladı.

