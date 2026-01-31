İzmir’de Kuvvetli Yağış Alarmı: 1.310 Personel, 342 Araç ve 200 Pompa Sahada

İzmir’de kuvvetli yağış alarmı: ekipler teyakkuzda

İzmir’de son günlerde etkili olan yağışların bugün ve yarın da kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle sahada görev yaparken, kent genelinde 1.310 personel, 342 araç ve 200 pompa ile sel ve su baskınlarına karşı çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

AKOM koordinasyonunda yoğun tedbir

Meteorolojik uyarılar doğrultusunda yürütülen hazırlık ve müdahale faaliyetleri Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) liderliğinde yoğunlaştırıldı. 31 Ocak saat 12.00 itibarıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri; Ödemiş’te metrekareye 41 kg, Tire’de 32,5 kg, Torbalı’da 31,5 kg yağış kaydetti. Gelen ihbarlara ekipler anında müdahale etti.

Ekiplerin görev dağılımı

AKOM çatısı altında; İZSU Genel Müdürlüğü, İtfaiye Dairesi, Yol Yapım Bakım ve Onarım, Park ve Bahçeler, Zabıta, Ulaşım ve Temizlik ekipleri eş zamanlı görev alıyor. İZSU ekipleri su ve kanalizasyon hatları ile menfezlerde temizlik yaparken, itfaiye su tahliyesi ve kurtarma çalışmalarına hazır bulunuyor. Yol ekipleri bozulan kaplamalarda onarım gerçekleştiriyor, Park ve Bahçeler ekipleri ağaç devrilmesi ve budama risklerine karşı sahada görev yapıyor. Zabıta ise vatandaş yönlendirme ve trafik güvenliği sağlıyor.

Dere ağızlarında temizleme çalışmaları sürüyor

Manda, Meles ve Arap Deresi havzalarında dere yatağına sürüklenen atık ve rüsubatın akışı engellememesi için kritik noktalarda temizlik yapılıyor. Biriken dal, çöp ve hacimli evsel atıklar iş makineleri ve saha ekipleri tarafından eş zamanlı temizleniyor; tıkanan menfez ve kanallar açılarak suyun kontrollü akışı sağlanıyor. Çalışmalar AKOM koordinasyonunda anlık takip ediliyor.

Gelen ihbarlar ve müdahale

31 Ocak 2026 tarihinde saat 12.00’ye kadar Çağrı Merkezi’ne toplam 104 su baskını ihbarı ulaştı. İhbarların 56'sı yol ve kavşaklarla, 48'i ev ve iş yerleriyle ilgili olarak kayda geçti. En fazla ihbar Ödemiş'ten (23 ihbar) geldi; Ödemiş’i Menderes ve Torbalı izledi. Bornova, Bayındır, Buca, Dikili, Konak ve Tire'de de münferit ihbarlar alındı. Ekipler bildirilen tüm ihbarlara kısa sürede müdahale ediyor.

Vatandaşa uyarılar

Yetkililer, yağışlı saatlerde su birikintili yol ve alt geçitlerin kullanılmaması, bodrum ve zemin katlarda tedbir alınması yönünde uyardı. Su baskını riski olan bölgelerde elektrikli cihazların prizden çekilmesi ve rögar kapaklarına müdahale edilmemesi istendi. Meydana gelebilecek su baskını, yol ve altyapı sorunları için vatandaşların 153 ve 185 Çağrı Merkezi hatlarından yetkililere ulaşabilecekleri bildirildi.

İZMİR’DE SON GÜNLERDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLARIN BUGÜN VE YARIN DA KUVVETLİ ŞEKİLDE DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSE TÜM BİRİMLERİYLE TEYAKKUZ HALİNDE. KENT GENELİNDE BİN 310 PERSONEL, 342 ARAÇ VE 200 POMPA İLE SAHADA GÖREV YAPAN EKİPLER, OLASI SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.