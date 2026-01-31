Afyonkarahisar'da Bolvadin ve Dazkırı'da Gıda Denetimi: 20’ye Yakın İşletme Kontrol Edildi

Afyonkarahisar'da Bolvadin ve Dazkırı'da gıda denetimleri yapıldı
Tarım ve Orman İlçe Müdürlükleri yürüttü
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ve Dazkırı ilçelerinde, gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.
Denetimler, Tarım ve Orman İlçe Müdürlükleri ekipleri tarafından yapıldı; faaliyette 20’ye yakın işletme kontrol edildi.
Açıklamada, 'Güvenilir gıda arzının sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla gıda işletmelerimize yönelik resmi kontrollerimiz aralıksız sürdürülmektedir.' ifadelerine yer verildi.
Kontrol görevlileri, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde işletmelerde incelemeler yaptı.
Yetkililer, denetim ve kontrollerin vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla il genelinde planlı ve sürekli şekilde devam edeceğini bildirdi.
