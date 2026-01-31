Afyonkarahisar'da Bolvadin ve Dazkırı'da Gıda Denetimi: 20’ye Yakın İşletme Kontrol Edildi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Dazkırı ilçelerinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlükleri tarafından 20’ye yakın gıda işletmesi denetlendi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 13:41
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 13:41
Afyonkarahisar'da Bolvadin ve Dazkırı'da Gıda Denetimi: 20’ye Yakın İşletme Kontrol Edildi

Afyonkarahisar'da Bolvadin ve Dazkırı'da gıda denetimleri yapıldı

Tarım ve Orman İlçe Müdürlükleri yürüttü

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ve Dazkırı ilçelerinde, gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler, Tarım ve Orman İlçe Müdürlükleri ekipleri tarafından yapıldı; faaliyette 20’ye yakın işletme kontrol edildi.

Açıklamada, 'Güvenilir gıda arzının sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla gıda işletmelerimize yönelik resmi kontrollerimiz aralıksız sürdürülmektedir.' ifadelerine yer verildi.

Kontrol görevlileri, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde işletmelerde incelemeler yaptı.

Yetkililer, denetim ve kontrollerin vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla il genelinde planlı ve sürekli şekilde devam edeceğini bildirdi.

AFYONKARAHİSAR'IN BOLVADİN VE DAZKIRI İLÇELERİNDE GIDA ÜRETİMİ VE SATIŞI YAPAN İŞLETMELERE YÖNELİK...

AFYONKARAHİSAR'IN BOLVADİN VE DAZKIRI İLÇELERİNDE GIDA ÜRETİMİ VE SATIŞI YAPAN İŞLETMELERE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

AFYONKARAHİSAR'IN BOLVADİN VE DAZKIRI İLÇELERİNDE GIDA ÜRETİMİ VE SATIŞI YAPAN İŞLETMELERE YÖNELİK...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hakan Fidan: Eylem Kadar Bilgi ve Tecrübe Aktarımı Önemli — TÜGVA İhtisas Akademi 2026
2
Mersin Çocuk Konseyi: Çocuk Politikaları Ortak Akılla Şekilleniyor
3
Terörsüz Türkiye: Devlet Bahçeli Çağrısını Analiz Eden İlk Akademik Kitap İlgi Çekti
4
Afyonkarahisar'da Bolvadin ve Dazkırı'da Gıda Denetimi: 20’ye Yakın İşletme Kontrol Edildi
5
Efeler’de Geleneksel Sabah Namazı Buluşması Veysel Karani Camii’nde
6
Bolvadin'de 'Vakti Kuşanmak Projesi' Çarşı Camii'nde Yatsı Namazıyla Buluştu
7
Nevşehir'de TOKİ 2 bin 368 Konut İçin Kura Çekildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları