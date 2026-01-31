Terörsüz Türkiye: Devlet Bahçeli Çağrısını Analiz Eden İlk Akademik Kitap İlgi Çekti

Prof. Dr. Bilgehan ve Prof. Dr. Tuba Gültekin'in ‘Barış İletişimi Perspektifinden Terörsüz Türkiye Süreci’ adlı kitabı, 100’e yakın modelle süreci akademik boyutta ele aldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 13:54
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 13:54
Terörsüz Türkiye: Akademik Çalışma Okurla Buluştu

Terörsüz Türkiye: Akademik Çalışma Okurla Buluştu

Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve Prof. Dr. Tuba Gültekin tarafından kaleme alınan ’Barış İletişimi Perspektifinden Terörsüz Türkiye Süreci ve Devlet Bahçeli Liderliği’ adlı kitap, siyasal iletişim alanında yoğun ilgi görüyor. Kitap, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024 tarihinde TBMM kürsüsünden yaptığı tarihi çağrıyla başlayan süreci akademik bir bakışla inceliyor. Berikan Yayınevi tarafından Aralık ayında yayımlanan 250 sayfalık eser, yayınlandığı tarihten itibaren en çok okunanlar listesine girdi.

Kapsamı ve özgün modeller

Üç bölümde yapılandırılan çalışmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin süreçteki liderlikleri, siyasal iletişim kuramları çerçevesinde analiz ediliyor. Yazarlar, Terörsüz Türkiye sürecini açıklamak için geliştirdikleri 100’e yakın özgün model ve strateji ile sürecin gerek iç politika gerekse güvenlik boyutundaki önemini ortaya koyuyor.

‘Barış Kalkanı’ ve ‘İstikrar İletişimi’ analizleri

Gültekin kardeşler, Bahçeli’nin çağrısını merkez alarak süreci; istikrar iletişimi, güvenlik değeri ve siyasal iletişimde bir barış kalkanı oluşturan dinamikler üzerinden değerlendirdi. Eserde ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın barış diplomasisindeki rolü ve uluslararası kriz çözümlerindeki liderliği kapsamlı biçimde irdeleniyor. Yazarlar, Erdoğan ve Bahçeli’nin oluşturduğu liderlik modelinin Türkiye’nin istikrar ve beka güvencesi olduğuna vurgu yapıyor.

Toplumsal iletişim ve kamu diplomasisi önerileri

Kitap, süreci bir barış modeli olarak sunarken, iç cepheyi güçlendirmeye yönelik toplumsal iletişim kampanyaları ve uluslararası kamuoyuna dönük kamu diplomasisi önerileri de içeriyor. Daha önce MHP ve Devlet Bahçeli üzerine 9 kitap kaleme alan Gültekin kardeşler, bu 10. çalışmalarını geçtiğimiz günlerde MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye takdim etmişti.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

