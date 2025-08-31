Nevşehir'de Trafik Kazası: Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı — 5 Yaralı

Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı
Kaza ve Yaralılar
Nevşehir-Niğde Karayolu Göre kasabası mevkisinde meydana gelen kazada iki araç çarpıştı.
F.Ç'nin kullandığı 50 ADJ 606 plakalı otomobil ile M.Ö. yönetimindeki 50 ACE 098 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
Müdahale ve Sağlık Durumu
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
