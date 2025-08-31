DOLAR
Nevşehir'de Trafik Kazası: Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı — 5 Yaralı

Nevşehir-Niğde Karayolu Göre mevkiinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı; yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 01:55
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 01:59
Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı

Kaza ve Yaralılar

Nevşehir-Niğde Karayolu Göre kasabası mevkisinde meydana gelen kazada iki araç çarpıştı.

F.Ç'nin kullandığı 50 ADJ 606 plakalı otomobil ile M.Ö. yönetimindeki 50 ACE 098 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Müdahale ve Sağlık Durumu

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Nevşehir'de otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Nevşehir'de otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

