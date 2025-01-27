Nevşehir Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu Oylamaya Katıldı

Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Anadolu Ajansı'nın düzenlemiş olduğu "Yılın Kareleri" oylamasında yer aldı. Bu etkinlik, yıl boyunca çekilmiş en çarpıcı fotoğrafları seçmek ve kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Loğoğlu, Anadolu Ajansı'nın önemli bir haber kaynağı olduğunu belirterek, oylamanın fotoğrafçılığın ve sanatın değerini vurgulayan bir etkinlik olduğunu ifade etti.

Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.