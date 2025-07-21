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Nevşehir'in 71. Yıl Dönümü Kutlandı: Tarihi Fotoğraf Sergisi Açıldı

Nevşehir'in il oluşunun 71. yılı dolayısıyla Damat İbrahim Paşa Külliyesi'nde fotoğraf sergisi açıldı.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 15:20
Nevşehir'in 71. Yıl Dönümü Kutlandı: Tarihi Fotoğraf Sergisi Açıldı

Nevşehir'de Tarihi Fotoğraf Sergisi Açıldı

Nevşehir'in il oluşunun 71. yıl dönümü dolayısıyla yapılan özel sergi, kentin farklı noktalarından 1910 yılından itibaren çekilmiş siyah-beyaz fotoğraflar ile ziyaretçilerini bekliyor. Damat İbrahim Paşa Külliyesi'nde gerçekleştirilen açılış töreni, heyecan verici bir atmosferde geçti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın Açıklamaları

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Nevşehir'in kültür turizminin başkenti konumunda olduğunu vurgulayarak, "Önemli olan Nevşehir'in dokusudur, Nevşehir'in insanının güzelliğidir, gastronomisidir. Nevşehir en güzeline layık" dedi. Yazgı, 'Kültür Yolu Festivali''nin 2 Ağustos'ta Nevşehir'de başlayacağını ve çeşitli etkinliklerle bu şehri turizmde hak ettiği yere taşımak için çalışacaklarını belirtti.

Vali Ali Fidan'ın Mesajı

Nevşehir Valisi Ali Fidan, kadim tarihi ve kültürel zenginlikleri ile dolu olan kentin kuruluş yıl dönümünü gururla kutladıklarını ifade etti. Fidan, "Nevşehir, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı misafire ev sahipliği yapıyor. Bu Anadolu şehri, binlerce yıllık tarihiyle insanlığın tarihi ve kültürüne tanıklık etmiş bir coğrafyadır" şeklinde konuştu.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün'ün Katılımı

Etkinlikte, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün de katılımcılara hitap etti. Konuşmaların ardından, fotoğraf sergisinin kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi.

Sergi Ziyarete Açık

Kentin çeşitli yerlerinden derlenen 1910 yılından itibaren çekilmiş siyah beyaz fotoğrafların yer aldığı sergi, bu hafta sonuna kadar ziyaretçilere açık kalacak. Nevşehir'in zengin tarihini gözler önüne seren bu sergi, hem geçmişe bir yolculuk hem de kentin kültürel mirasını keşfetmek için büyük bir fırsat sunuyor.

Nevşehir'in çeşitli noktalarından 1910 yılından itibaren çekilmiş siyah-beyaz fotoğraflardan...

Nevşehir'in çeşitli noktalarından 1910 yılından itibaren çekilmiş siyah-beyaz fotoğraflardan oluşan serginin açılışı yapıldı. Nevşehir'in il oluşunun 71. yıl dönümü dolayısıyla valilik tarafından derlenen fotoğraflardan oluşan sergi, Damat İbrahim Paşa Külliyesi'nde düzenlenen törenle açıldı. Törende, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı (fotoğrafta), konuşma yaptı.

Nevşehir'in çeşitli noktalarından 1910 yılından itibaren çekilmiş siyah-beyaz fotoğraflardan...

Nevşehir'in çeşitli noktalarından 1910 yılından itibaren çekilmiş siyah-beyaz fotoğraflardan oluşan serginin açılışı yapıldı. Nevşehir'in il oluşunun 71. yıl dönümü dolayısıyla valilik tarafından derlenen fotoğraflardan oluşan sergi, Damat İbrahim Paşa Külliyesi'nde düzenlenen törenle açıldı. Törende, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı (fotoğrafta), konuşma yaptı.

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