Nevşehir Kültür Yolu Festivali Resmi Olarak Açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali" başladı. Festival, Türkiye'nin uluslararası marka değeri için önemli bir adım olarak bu yıl 16 şehirde gerçekleştirilen etkinliklerin yedinci durağı olarak seçildi.

Açılış Töreni Kapadokya Üniversitesi'nde Gerçekleştirildi

Festivalin açılışı, Kapadokya Üniversitesi'nin Ürgüp ilçesindeki kampüsünde düzenlenen bir törenle yapıldı. Törene Nevşehir Valisi Ali Fidan, MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile çeşitli protokol üyeleri katıldı.

Bakan Yardımcısı Yazgı'dan Önemli Açıklamalar

Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, etkinlik boyunca 40 farklı noktada 500 etkinlik ile yaklaşık 1000 sanatçının yer alacağını belirterek, "Gastronomi, konser ve kültürel sanatların birçok dalında misafirlerimiz için unutulmaz bir program hazırladık. Bu yıl sonuna kadar 60 milyon turist hedefimizi gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Festivaller bu hedefin gerçekleşmesinde önemli bir unsur olacak" dedi.

Festivalin Yerel ve Uluslararası Önemi

Nevşehir Valisi Ali Fidan, festivalin il tanıtımında büyük bir değer taşıdığını ve her yıl daha da gelişeceğine inandığını ifade ederek, "Kapadokya'nın güzelliklerini tüm ziyaretçilere tanıtabilmek bizim için önemli bir fırsat" diye belirtti.

Etkinlik Takvimi

11 Ağustos'a kadar sürecek festivalde konserler, sergiler, atölye çalışmaları ve gastronomi deneyimleri gibi pek çok etkinlik yer alacak. Ayrıca, 17 ülkeden gelen sıcak hava balonları ise festivalin son gününe kadar gösteri uçuşları yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali" başladı. Festivalin açılışı dolayısıyla Kapadokya Üniversitesinin Ürgüp ilçesindeki yerleşkesinde tören düzenlendi. Etkinlikte, animatörler gösteri sundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali" başladı. Festivalin açılışı dolayısıyla Kapadokya Üniversitesinin Ürgüp ilçesindeki yerleşkesinde tören düzenlendi. Etkinlikte, animatörler gösteri sundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali" başladı. Festivalin açılışı dolayısıyla Kapadokya Üniversitesinin Ürgüp ilçesindeki yerleşkesinde tören düzenlendi. Etkinlikte, animatörler gösteri sundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali" başladı. Festivalin açılışı dolayısıyla Kapadokya Üniversitesinin Ürgüp ilçesindeki yerleşkesinde tören düzenlendi. Etkinlikte, animatörler gösteri sundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali" başladı. Festivalin açılışı dolayısıyla Kapadokya Üniversitesinin Ürgüp ilçesindeki yerleşkesinde tören düzenlendi. Etkinlikte, animatörler gösteri sundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali" başladı. Festivalin açılışı dolayısıyla Kapadokya Üniversitesinin Ürgüp ilçesindeki yerleşkesinde tören düzenlendi. Etkinlikte, animatörler gösteri sundu.