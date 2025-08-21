Nevşehir Uçhisar'da Türk Bayrağına Uygunsuz Davranışa Soruşturma

Valilik açıklaması ve adli işlem

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde, bir kişinin Türk bayrağı direğinde sergilediği uygunsuz davranışlar üzerine adli soruşturma başlatıldı.

Nevşehir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar esas alınarak güvenlik birimlerince derhal inceleme ve tespit çalışması yürütüldüğü bildirildi.

Bildiride, bahse konu yabancı uyruklu kişi hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 300 ve 301. maddeleri kapsamında adli tahkikat başlatıldığı vurgulandı.

Valiliğin açıklamasında, 'Aziz milletimizin milli ve manevi değerlerine yönelik saygısızlık olarak gördüğümüz bu menfur hadise karşısında konu Valiliğimizce titizlik ve hassasiyetle takip edilmektedir.' ifadesine yer verildi.