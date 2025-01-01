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New Orleans'ta Kalabalığa Araç Daldı: 10 Ölü, 30 Yaralı

New Orleans'ta bir aracın kalabalığa dalması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 14:48
New Orleans'ta Kalabalığa Araç Daldı: 10 Ölü, 30 Yaralı

New Orleans'ta Şok Eden Olay

ABD'nin New Orleans kentinde trajik bir kaza meydana geldi. New Orleans polisi, bir aracın kalabalığa dalması sonucu olayın ilk belirlemelerine göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 30 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kaza Anı ve Sonrası

Olay anında kalabalık bir grup içinde bulunan vatandaşlar panik halinde kaçışırken, yaralılar acil yardıma ihtiyaç duydu. Yetkililer, kazanın sebebinin henüz belirlenemediğini ifade etti.

Gelişmelerle ilgili olarak, polis soruşturma başlattı ve olayın detaylarına ulaşmaya çalışıyor. Yerel halk, bu tür olayların son bulmasını ve güvenli bir ortamda yaşamayı umuyor.

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