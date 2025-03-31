New York Borsası Karışık Seyirle Kapanış Yaptı

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump’ın karşılıklı tarifeleri açıklayacağı haftanın ilk işlem gününü karışık bir seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazanarak <%1> artışla 42.001,39 puana ulaştı. S&P 500 endeksi %0,55 artışla 5.611,90 puana çıkarken, Nasdaq endeksi %0,14 azalışla 17.299,29 puana geriledi.

Trump yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizlik ve tarifelerin ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğine dair endişeler devam ederken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Tarifelere ilişkin gelişmeler ve haber akışı yakından takip ediliyor. Dikkatler, Trump’ın “kurtuluş günü” olarak nitelendirdiği 2 Nisan tarihine çevrilmiş durumda.

ABD Başkanı Trump, dünkü açıklamalarında, bu hafta açıklayacağı karşılıklı tarifelerin tüm ülkeleri kapsayacağını söyledi. ABD basınında yer alan haberlerde Trump'ın ekibini tarifeler konusunda daha agresif olmaya zorladığı belirtiliyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Amerikan halkına adaletsiz davranan her ülkenin çarşamba günü bir tarife almayı beklemesi gerektiğini ifade etti.

Leavitt, çarşamba günü asıl hedefin ülke bazlı tarifeler olduğunu ve Başkan Trump'ın sektör bazlı tarifleri de hayata geçirme kararlılığı ile ilerlediğini vurguladı. Trump’ın karşılıklı tarifelerin tüm ülkeleri kapsayacağını söylemesinin ardından risk algısının artmasıyla, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,21'e düştü.

Başkan Trump'ın tarifelerinin enflasyonist baskıları artırabileceği ve ekonomik büyümeye zarar verebileceği endişesi sürerken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın yapılacak açıklamadan önce bankanın diğer yetkililerinin sözle yönlendirmeleri yakından takip edildi. New York Fed Başkanı John Williams, tarifeler konusunda hala birçok belirsizlik bulunduğunu belirterek, fiyatlar üzerindeki etkilerini görmek için verileri takip etmek istediğini vurguladı.

Williams, enflasyonun Fed tahminlerinden yüksek olma riskinin olduğuna işaret ederek, bu yıl enflasyonun yukarı yönlü risklerle nispeten istikrarlı olacağını tahmin ettiğini aktardı. Ayrıca, ABD ekonomisinin şu anda “çok iyi” bir konumda olduğunu ve stagflasyon olmadığını dile getirdi.

Richmond Fed Başkanı Tom Barkin ise Fed’in faiz oranlarını tekrar indirmeden önce enflasyonun düşeceğine dair güveninin olması gerektiğinin altını çizdi. Barkin, politika yapıcıların Trump’ın tarifelerinin faiz oranı kararlarını nasıl etkileyebileceği konusunda daha net bir görünüme ulaşmasının zaman alabileceğini ifade etti.

ABD ekonomisinin gidişatına dair daha fazla bilgi edinmek üzere yatırımcılar, bu hafta açıklanacak makroekonomik verilere odaklanmış durumda. Özellikle tarım dışı istihdam verisi, JOLTS açık iş sayısı, imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI), özel sektör istihdamı ve işsizlik maaşı başvuruları gibi veriler dikkatle takip edilecektir.