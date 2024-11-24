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New York'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

New York'ta, 24 Kasım Öğretmenler Günü, Türk ve yabancı eğitimcilerin katılımıyla anlam dolu bir programla kutlandı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 19:45
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 19:45
New York'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

New York'ta Öğretmenler Günü Kutlaması

ABD’nin New York kentinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, Türk ve yabancı eğitimcilerin katılımıyla Türkevi’nde düzenlenen özel bir etkinlikle kutlandı. Program, New York Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği tarafından organize edildi.

Etkinliğe New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal, New York Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Şamil Öçal, New York ve New Jersey’deki Türk ve İslami okullardaki öğretmenler ve öğrenciler ile Türk ve yabancı toplumdan birçok vatandaş katıldı.

Programın Başlangıcı ve Duygu Dolu Anlar

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte, görevi başında şehit olan Türk öğretmenlerin anısına hazırlanan kısa bir video gösterimi, katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Kürsüye çıkan New York Başkonsolosu Yazal, öğretmenlerin yeni neslin yetiştirilmesindeki vazgeçilmez rollerine vurgu yaparak, fedakarlıklarına olan minnetini ifade etti. Yazal, “Siz, ülkemizin geleceğini yetiştiren, bizleri ve bizden önceki nesilleri yetiştiren kutsal bir mesleğin üyelerisiniz.” dedi.

Öğretmenlere Teşekkür

Eğitim Ataşesi Öçal ise eğitime emek veren öğretmenleri onurlandırmak amacıyla düzenlenen bu programın, dayanışma ve birlik ruhunu güçlendirmek için önemli olduğunu belirtti. ABD’de yetişen Türk çocuklarının kimliklerini koruma adına Türk öğretmenlere verdikleri destek için minnettardı. “ABD’de kendi dilimizi, kültürümüzü ve milli değerlerimizi yaşatmak adına okullarımız ve öğretmenlerimiz çok kıymetlidir.” şeklinde konuştu.

Öğretmenlerin Duyguları ve Eğitim Kurumları

Programda ayrıca, New Jersey’deki Maarif Okulu gibi Türk çocuklarına Türkçe ve Türk kültürü dersleri veren okullardaki öğretmenler de duygularını ve düşüncelerini paylaştı. Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü videoları gösterildi.

Performans ve Çekiliş

Etkinlikte kabak kemane, ud ve dombrayla canlı müzik performansı da sergilendi. Ayrıca gurbetçi öğretmenlere destek amacıyla gerçekleştirilen çekilişte, Türk Hava Yolları iki öğretmene Türkiye’ye gidiş-dönüş uçak bileti hediye etti.

Program, Eğitim Ataşeliği tarafından katılımcı öğretmenlere hediye takdimi ile sona erdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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