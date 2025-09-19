New York'ta ICE Protestosu: 11 Demokrat Yetkili Dahil 70'ten Fazla Gözaltı

Federal binada denetim talebi ve oturma eylemi sonrası geniş çaplı gözaltılar

ABD'nin New York kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından düzensiz göçmenlerin tutulduğu hücrelerin denetlenmesine izin verilmemesinin ardından düzenlenen protestoda 11 Demokrat Partili yetkili de dahil olmak üzere 70'ten fazla kişi gözaltına alındı.

New York Times gazetesinin aktardığına göre, ülkede göçmen yoğunluklu kentlerde Donald Trump yönetiminin düzensiz göçmenlere yönelik politikalarına karşı tepkiler devam ediyor. Protestoya katılan Demokrat yetkililer arasında Kongre üyeleri, New York Kent Konseyi üyeleri ve kamu denetçileri bulunuyordu.

Yetkililer, kentteki federal binada ICE tarafından alıkonulan düzensiz göçmenlerin tutulduğu hücreleri denetlemek isterken, ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı görevliler tarafından hijyen standartlarına uymadığı ve kalabalık olduğu gerekçesiyle içeri alınmadı. Bunun üzerine Demokrat yetkililer ve kent sakinleri, kurum karşıtı sloganlarla yaklaşık bir saat süren bir oturma eylemi gerçekleştirdi.

Protesto binanın dışına taştı; bazı göstericiler düzensiz göçmenleri taşıyan araçların binaya giriş yapması için kullanılan kapıların önünde durdu. Bakanlık görevlileri, gösterilerin yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle eyleme müdahale ederek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında yer alan New York Şehir Denetçisi Brad Lander, salıverilmesinin ardından yaptığı açıklamada, kendilerinin girişleri ve koridorları engelledikleri gerekçesiyle suçlandıklarını belirtti.

Olay, federal göç politikalarına karşı kent düzeyinde artan tepkilerin ve denetim taleplerinin merkezinde yer alırken, konuyla ilgili tartışmaların sürmesi bekleniyor.