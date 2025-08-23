New York'ta Tur Otobüsü Devrildi: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

New York'ta tur otobüsü kazası: 5 ölü

ABD'nin New York eyaletinde bir tur otobüsünün otoyolda devrilmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza anı ve müdahale

Eyalet polisi Andre Ray, düzenlediği basın toplantısında kazanın, tur otobüsünün Niagara Şelaleleri'nden New York kenti istikametine ilerlediği sırada şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiğini bildirdi.

Aracın Genesee bölgesindeki otoyolda devrildiğini söyleyen Ray, olay yerinde 5 yolcunun hayatını kaybettiğini aktardı. Otobüste sıkışanlar acil durum ekiplerince kurtarıldı ve yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ön inceleme ve soruşturma

Ray, yolcuların çoğunun Hint, Çinli ve Filipinli olduğunu belirtti. Yapılan ön incelemede otobüste mekanik arızaya ya da sürücünün alkol veya uyuşturucu etkisi altında olduğuna dair bulguya rastlanmadığı ifade edildi.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), kazayı soruşturmak üzere New York'a uzman ekip göndereceğini açıkladı.