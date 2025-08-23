DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.728.783,28 0,93%

New York'ta Tur Otobüsü Devrildi: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

New York eyaletinde Niagara Şelaleleri'nden kente giden bir tur otobüsünün otoyolda devrilmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi; NTSB soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 10:27
New York'ta Tur Otobüsü Devrildi: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

New York'ta tur otobüsü kazası: 5 ölü

ABD'nin New York eyaletinde bir tur otobüsünün otoyolda devrilmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza anı ve müdahale

Eyalet polisi Andre Ray, düzenlediği basın toplantısında kazanın, tur otobüsünün Niagara Şelaleleri'nden New York kenti istikametine ilerlediği sırada şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiğini bildirdi.

Aracın Genesee bölgesindeki otoyolda devrildiğini söyleyen Ray, olay yerinde 5 yolcunun hayatını kaybettiğini aktardı. Otobüste sıkışanlar acil durum ekiplerince kurtarıldı ve yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ön inceleme ve soruşturma

Ray, yolcuların çoğunun Hint, Çinli ve Filipinli olduğunu belirtti. Yapılan ön incelemede otobüste mekanik arızaya ya da sürücünün alkol veya uyuşturucu etkisi altında olduğuna dair bulguya rastlanmadığı ifade edildi.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), kazayı soruşturmak üzere New York'a uzman ekip göndereceğini açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uraloğlu: Zengezur Koridoru 30 yılda 147,6 milyar lira kazandıracak
2
Antalya'da Hava Destekli 'Şafak-07 Huzur-4' Operasyonunda 10 Şüpheli Yakalandı
3
Konya Çumra'da Eşini Öldüren Zanlı Tutuklandı
4
Fransa, İtalya'nın Paris Büyükelçisi'ni Salvini'nin Macron Sözleri Nedeniyle Çağırdı
5
Sinop'ta palamut tezgahta 350 TL'ye satılıyor
6
Bahçelievler'de Kuyumcudan El Çabukluğu Hırsızlığı: 2 Zanlı Yakalandı
7
Hatay Samandağ'da Otelde Yangın: 11 Kişi Dumandan Etkilendi

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası