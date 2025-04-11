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New York'taki Hudson Nehri'ne Helikopter Düştü: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

New York'taki Hudson Nehri'ne düşen helikopterde 6 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili detaylar ve neden bekleniyor.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 01:09
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 01:20
New York'taki Hudson Nehri'ne Helikopter Düştü: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Hudson Nehri'ne Helikopter Düşmesi: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

New York'ta bulunan Hudson Nehri'ne bir helikopterin düştüğü bildirildi. New York Polis Departmanı, kazayı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Açıklamada, Hudson Nehri'ne düşen helikopter nedeniyle bölgeye ilk yardım ekiplerinin yönlendirildiği ifade edildi. Ancak, kazanın nedenine dair herhangi bir bilgi verilmedi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, helikopterin büyük ihtimalle turistik amaçlarla kullanıldığı belirtilirken, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

New York'ta bulunan Hudson Nehri'ne bir helikopterin düştüğü bildirildi. ABD basınında yer alan...

New York'ta bulunan Hudson Nehri'ne bir helikopterin düştüğü bildirildi. ABD basınında yer alan haberlerde, helikopterin yüksek ihtimalle turistik amaçlarla kullanıldığı belirtilirken, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

New York'ta bulunan Hudson Nehri'ne bir helikopterin düştüğü bildirildi. ABD basınında yer alan...

New York'ta bulunan Hudson Nehri'ne bir helikopterin düştüğü bildirildi. ABD basınında yer alan haberlerde, helikopterin yüksek ihtimalle turistik amaçlarla kullanıldığı belirtilirken, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

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