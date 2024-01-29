New York Times Hamas'ın yeni hamlesini tüm dünyaya duyurdu: İsrail kendi silahı ile vuruldu

Gazze'de 115 gündür süren çatışmalar dünyanın ilgisini çekiyor. Ateşkes çağrılarına rağmen İsrail sivillere saldırmaya devam ediyor. 'Hamas'ı bitirme' planı işe yaramayan İsrail'in başı New York Times'ın haberiyle dertte. NYT 'Hamas Silahlarını Nereden Buluyor? Giderek daha fazla İsrail'den' başlığıyla haber yaptı.

NYT, Hamas'ın İsrail silahlarıyla savaştığını yazdı. Haberde, İsrail'in Gazze'yi askeri kuşatma altında tutmasına rağmen Hamas'ın ağır silahlar edinmeye devam ettiğini, bunun için yer altı tünelleri kullandığını ve İsrail askeri üslerinden silah çaldığını belirtti.

NYT, "Aylar süren çatışmalar sırasında toplanan istihbarat, İsrailli yetkililerin Hamas'ın 7 Ekim öncesindeki niyetini yanlış değerlendirdiği gibi, aynı zamanda silah elde etme yeteneğini de hafife aldığını ortaya çıkardı. Şu anda açık olan şu ki, İsrail güçlerinin son 17 yıldır Gazze'ye abluka uygulamak için kullandığı silahlar şimdi onlara karşı kullanılıyor." dedi.





PATLAMAMIŞ MÜHİMMAT HAMAS İÇİN ANA PATLAYICI KAYNAĞI

NYT, Hamas'ın İsrail'den Gazze'ye atılan bombaları İsrail'e karşı kullandığını yazdı. Haberde, İsrail Ulusal Polisi Bomba İmha Bölümü eski yardımcı şefi ve İsrail polis danışmanı Michael Cardash'ın 'Patlamamış mühimmat Hamas için ana patlayıcı kaynağıydı' dediği aktarıldı.

Cardash, Hamas'ın bölgeye fırlatılan ve infilak etmeyen bombaları kendi roketlerinde kullanıp İsrail'i vurduğunu söyledi. Silah uzmanları ise, mühimmatların yaklaşık yüzde 10'unun patlamadığını, fakat İsrail'in durumunda bu oranın daha fazla olabileceğini ifade etti.

İsrail'in silah deposu, ABD ve diğer askeri güçlerin artık üretmediği Vietnam savaşı dönemi füzelerinden oluşuyor. NYT, Gazze'ye yıllardır devam eden bombalama ve son zamanlarda yaşanan saldırıların, bölgeyi tekrar kullanılmak üzere bekleyen binlerce ton patlamamış mühimmatla doldurduğunu yazdı. Askeri uzmanlar, infilak etmeyen 750 kiloluk bir bombanın, yüzlerce füze veya rokete çevrilebildiğini belirtti.