New York Times: İsrail'in Gazze'deki yayın yasağı savunulamaz

NYT yayın kurulu, Gazze'deki basın kısıtlamalarını ve gazetecilere yönelik saldırıları eleştirdi

ABD merkezli New York Times yayın kurulu, yayımladığı makalede İsrail'in Gazze'deki yayın politikalarını sert biçimde ele aldı. Yazıda, İsrail'in saldırılarının başlangıcından bu yana yaşanan gazeteci ölümleri ve Gazze'ye basın girişinin yasaklanması merkezde yer aldı.

Yazıda, haber yapmanın ve savaş muhabirliğinin her zaman tehlikeli olduğu belirtilirken, Gazze'deki gazetecilerin diğer çatışma bölgelerinden farklı ve ağır risklerle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

NYT, İsrail'in saldırılarını başlatmasından bu yana ölen 63 bin kişi arasında 200 kadar gazeteci bulunduğunu kaydederek, çoğunluğunun İsrail ordusu tarafından öldürüldüğünü hatırlattı.

Yazıda ayrıca, Gazetecileri Koruma Komitesi'nin 1992'den bu yana tuttuğu kayıtlara atıf yapılarak son iki yılın gazeteciler için en ölümcül yıllar olduğu ifade edildi ve "Bu ölümler, Gazze’de yaşanan acı verici insanlık trajedisinin bir başka katmanını oluşturuyor." denildi.

NYT yazısı, "Birçok cesur gazeteci dünyanın savaşı kavramasına yardımcı olmaya çalışırken hayatını kaybetti." değerlendirmesini paylaştı ve Gazze'ye giren ya da girmesine izin verilmeyen basın mensuplarının neredeyse tamamının Filistinli olduğuna dikkat çekildi.

Yayın kurulunun eleştirisinin bir boyutu da uluslararası gazetecilerin sahada görev yapmasının engellenmesi oldu. Yazıda, "Ancak uluslararası gazetecilerin sahadaki savaşı takip etmesine izin verilmemesi, İsrail hükümetinin demokratik ülkelerin standarda uymadığının bir örneğidir." ifadesi kullanıldı.

NYT, İsrail'in uluslararası medyayı dışarıda tutarak savaşın tüm "dehşetini" gizlemeye çalıştığını savundu; buna karşın sosyal medya ve Filistinli gazetecilerin çalışmaları sayesinde Gazze'deki kitlesel ölümler, açlık ve yıkımın görünür hale geldiği ve büyük tepkilere yol açtığı belirtildi.

Yazıda normalde hükümetlerin savaş bölgelerinde çalışan gazeteciler için önlemler aldığı, ancak İsrail'in bu konuda açıkça başarısız olduğu vurgulandı. Haklı eleştiriler arasında şu tespit yer aldı: "Öldürülen gazeteciler arasında daha fazla ABD veya diğer milletlere mensup kişiler olsaydı, İsrail muhtemelen onları korumak için daha fazla çaba gösterirdi."

Son olarak NYT yayın kurulu, İsrail hükümetini gazetecilerin Gazze'ye girişine izin vermeye çağırarak, savaşın gerçeklerini açığa çıkaracak haberciliğin engellenmemesi gerektiğini kaydetti.