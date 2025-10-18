Nezir Derneği'nden Gazze'ye 68 Milyon TL Nakdi Yardım ve Binlerce Destek

Nezir Derneği Gazze'ye 68 milyon TL nakdi yardımın yanı sıra gıda, su, ekmek, sıcak yemek ve kıyafet desteği sağladı; toplam yardım 200 milyona ulaştı.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 13:55
Yardım Operasyonunun Kapsamı

Nezir Derneği, Gazze'de on binlerce ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 68 milyon liralık nakdi yardım sağladı. Ayrıca dernek, bölgeye gıda kolisi, ekmek, sıcak yemek ve kıyafet desteği de ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ulaştırılan insani yardımlar Gazze halkının en zor anlarında binlerce yaralı yüreğe nefes oldu ve ağır saldırılar altında kalan bölge halkını yalnız bırakmadı.

Dağıtılan Yardımların Detayları

Bugüne kadar dağıtılan yardımlar arasında 1 milyon 250 bin litre içme suyu, 181 bin 966 gıda kolisi, 126 bin ekmek ve 412 bin sıcak yemek yer aldı. Yardım çalışmalarında 700 çocuğun kışlık kıyafet ihtiyacı karşılanırken, 475 Gazzeli yetimin hamiliği üstlenildi.

Derneğin bölgeye yönelik toplam yardım değeri ise 200 milyona ulaşmış durumda ve Nezir Derneği yardımlarını sürdüreceğini açıkladı.

Başkanın Mesajı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nezir Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım, Gazzeli mazlumlara yardım etmek ve onlara umut olmak için yola çıktıklarını belirtti. Bölgede hiçbir çocuğun aç yatmaması için yardım faaliyetlerine saldırıların en yoğun olduğu dönemde dahi ara vermediklerini aktaran Yıldırım, "Bu yardımlar, milletimizin kalbinden Gazze'ye uzanan bir iyilik köprüsüdür. Destek veren herkese minnettarız. Nezir Derneği olarak Gazze halkının yanında olmaya, vicdanın ve merhametin sesi olmaya devam edeceğiz."

Nezir Derneği, Gazze'de on binlerce ailenin temel ihtiyacını karşılamak amacıyla 68 milyon liralık nakdi yardımın yanı sıra gıda kolisi, ekmek, sıcak yemek ve kıyafet desteği de sağladı.

