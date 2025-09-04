NG Afyon MotoFest Afyonkarahisar'da Başladı — Motosiklet Gösterileri ve Konserler

NG Afyon MotoFest Afyonkarahisar'da başladı

Motor sporları merkezi, stantlar ve akrobasi gösterileriyle renklendi

Afyonkarahisar'da düzenlenen NG Afyon MotoFest etkinliği, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde başladı. Festival alanında kurum ve sponsorların stantları yerini aldı; ziyaretçiler hem stantları gezdi hem de gösterileri izledi.

Katılımcılar, gün boyunca gerçekleşen motosikletli akrobasi gösterileri ve etkinlik alanındaki oyunlarla yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğin ilk günü sahne alan isimler arasında Dedublüman ve Zeynep Bastık bulunuyor.

NG Afyon Motofest Organizasyon Koordinatörü Murat Özbaskın, AA muhabirine etkinliğe yoğun katılım olduğunu belirtti. Özbaskın, 7'den 70'e herkesin festivalde olduğunu vurgulayarak ilgi çekici etkinliklerin, kurumsal tanıtımların ve akrobasinin yanı sıra akşamları her gün iki-üç konser düzenlendiğini ifade etti. Herkesi Afyonkarahisar'a bekleriz.

Festival, motosiklet tutkunları ve aileleri için zengin içerikli programıyla bölgeye hareketlilik kazandırmayı hedefliyor.