NG Afyon MotoFest Afyonkarahisar'da sürüyor

NG Afyon MotoFest etkinliği Afyonkarahisar'da devam ediyor. Etkinliğin dördüncü gününde Motor Sporları Merkezi'nde sahneye Samida, Hakkı Bulut ve Nilüfer çıktı.
Ünlü sanatçılar konserlerde sevilen şarkılarını seslendirerek izleyicilere coşku dolu anlar yaşattı.
Program kapsamında Hakkı Bulut'a, "Ustalara Vefa Gecesi" çerçevesinde hediyeler takdim edildi.
NG Afyon MotoFest Organizasyon Koordinatörü Murat Özbaskın, konserlerin eğlenceli ve coşkulu geçtiğini kaydetti.
