NG Afyon MotoFest Afyonkarahisar'da sürüyor

NG Afyon MotoFest'in dördüncü gününde Motor Sporları Merkezi'nde Samida, Hakkı Bulut ve Nilüfer sahne aldı; Hakkı Bulut'a "Ustalara Vefa Gecesi" kapsamında hediye verildi.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 02:08
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 02:32
Etkinliğin dördüncü günü Motor Sporları Merkezi'nde konserler

NG Afyon MotoFest etkinliği Afyonkarahisar'da devam ediyor. Etkinliğin dördüncü gününde Motor Sporları Merkezi'nde sahneye Samida, Hakkı Bulut ve Nilüfer çıktı.

Ünlü sanatçılar konserlerde sevilen şarkılarını seslendirerek izleyicilere coşku dolu anlar yaşattı.

Program kapsamında Hakkı Bulut'a, "Ustalara Vefa Gecesi" çerçevesinde hediyeler takdim edildi.

NG Afyon MotoFest Organizasyon Koordinatörü Murat Özbaskın, konserlerin eğlenceli ve coşkulu geçtiğini kaydetti.

