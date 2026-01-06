Niğde Belediyesi'nde Kadro Sevinci: 233 İşçi Daimi Kadroya Geçti

Yayın Tarihi: 06.01.2026 14:07
Kadro geçişi ve kriterler

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, belediye personeliyle bir araya gelerek uzun süredir mevsimlik işçi olarak çalışan personelin beklediği müjdeyi verdi. Açıklamaya göre 233 işçi artık daimi kadroda hizmet verecek.

Özdemir, kadroya geçiş sürecinde adalet ve liyakatin esas alındığını vurgulayarak, değerlendirmede müdürlerin, başkan yardımcılarının ve çavuşların verdiği performans puanlarının kullanıldığını belirtti. Söylemlerinde, "Niğde Belediyesi’nde ‘Vatanını en çok seven, işini en iyi yapandır’ düsturuyla çalışan herkesin referansı kendisidir." ifadesine yer verdi ve sürecin objektif kriterlerle yürütüldüğünü kaydetti.

Mali disiplin ve kurumsal güçlenme

Başkan Özdemir, Niğde Belediyesi'nin Türkiye'deki mali açıdan en sağlam belediyelerden biri olduğunu belirterek, sağlanan mali disiplin sayesinde kadro iyileştirmeleri ve yatırımların mümkün kılındığını söyledi. Özdemir, 2019’dan bu yana pandemi ve deprem sürecine rağmen belediyenin gayrimenkul varlığını artırdığını ve borçlarını kapattığını ifade etti.

Vizyon projeler ve sosyal çalışmalar

Belediyenin sadece altyapı ile sınırlı kalmadığını vurgulayan Özdemir, sosyal ve kültürel alanlardaki projelere dikkat çekti. Açıklamaya göre 5 kütüphane projesiyle gençlere modern çalışma ortamları sağlandı; kale bölgesindeki dönüşüm çalışmaları ve tarihi kilisenin kütüphaneye dönüştürülmesi gibi adımlarla Niğde'nin turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

Ayrıca belediyenin kendi parke ve asfalt tesislerini kurarak dışa bağımlılığı azalttığı, kiralık araç döneminin sona erdirilip araç filonunun öz kaynaklarla güçlendirildiği, ve sosyal belediyecilik kapsamında uygun fiyatlı halk lokantası ile yeni nesil kafelerin yakında hizmete açılacağı duyuruldu.

Anma ve temenniler

Konuşmasının sonunda Özdemir, geçtiğimiz yıl kadroya geçen ve bugün hayatını kaybeden belediye personeli Emrah Şahin'i anarak ailesine ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diledi. Kadroya geçen 233 işçi için "Hayırlı, uğurlu olsun" temennisinde bulunan Başkan, personelden aynı özveri ve performansla Niğde halkına hizmet etmeye devam etmelerini istedi.

