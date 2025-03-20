Niğde-Çiflik ve Çiftlik-Altunhisar Yolları Karla Kapandı

Niğde-Çiflik ve Çiftlik-Altunhisar kara yollarında etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımın akışını olumsuz etkiledi. Valilikten gelen yazılı açıklamaya göre, Niğde-Çiftlik yolu 10 ila 32. kilometreleri ile Çiftlik-Altunhisar yolu 32 ila 56. kilometreleri arasındaki bölümler, yoğun kar ve kötü hava koşulları nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla söz konusu güzergahta trafik akışı durdurulmuş olup, karla mücadele ekiplerimiz bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Yolun yeniden trafiğe açılmasıyla ilgili bilgilendirme ayrıca yapılacaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına alternatif güzergahları kullanmaları ve yapılan uyarılara riayet etmeleri önem arz etmektedir."