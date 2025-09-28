Niğde Çiftlik'te Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde hayvan otlatma tartışması kavgaya dönüştü; B.K. tarafından bıçaklanan C.Ç., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi; şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 21:23
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 21:23
Niğde Çiftlik'te Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Niğde Çiftlik'te bıçaklı kavga: 1 ölü

Bozköy beldesinde hayvan otlatma tartışması can aldı

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olay, Bozköy beldesi Yeni Kent Mahallesi'nde bir tarlada meydana geldi.

İddiaya göre, C.Ç, M.Ç. ile B.K. ve O.K. arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada B.K., bıçakla C.Ç'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Çiftlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.Ç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

